Este martes comenzó en Gualeguay la faena de ovinos para exportar a Kuwait

En las instalaciones del Frigorífico Argentina Alimentos, de Gualeguay, se realiza la faena de un lote de 400 ovejas destinadas a Kuwait. Será el segundo embarque de carne ovina desde Entre Ríos a Medio Oriente en pocos días.

Tras la primera venta a Omán, ejecutada en últimos días de 2025; y luego de casi 20 años, Entre Ríos exhibe resultados de una política pública que resulta de la integración entre actores de los sectores público y privado. El frigorífico ahora cuenta con tránsito federal habilitado; lo mismo que para la ejecución del rito Halal de faena, necesario para el consumo de cortes ovinos y bovinos en el mercado musulmán.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, visitó la planta industrial desde donde contemplan ejecutar mayores inversiones. “Es un orgullo para la provincia el avance logrado en Gualeguay; tanto que ahora buscamos caminos para acompañar esta iniciativa 100% privada. Estos procesos comienzan con emprendedores que toman la decisión de avanzar y es nuestra tarea allanar el camino”.

El ministro, que concurrió acompañado del vice intendente de Gualeguay Efraín Martínez Epele; el senador Casiano Otaegui; y el director de Producción Animal, Martín Sieber, subrayó que “es muy importante cuando se arranca con este nivel de demanda de certificaciones como lo es el Halal, ya que se abren muchas puertas. Son pisos que se van fijando desde la calidad y la trazabilidad. Es sin dudas un gran activo el poder llegar a un país de Medio Oriente, cumpliendo todos los requisitos incluyendo esta certificación específica”.

El presidente de la empresa, Maximiliano Bellesi, es el responsable del proceso de transformación de la planta, que comenzó con el acompañamiento de la municipalidad para reactivar el exfrigorífico municipal de Gualeguay, renombrado Frigorífico Argentina Alimentos.

Tras informar que los negocios a Omán y Kuwait son los primeros de un encadenado de operaciones con cortes ovinos destinados a Medio Oriente, especificó que “todo comenzó a diseñarse hace un año, a partir de un productor que vende carne al mundo y le interesó tanto el frigorífico como Entre Ríos en general para desarrollar las operaciones con ovinos. Desde allí marchamos juntos, conseguimos la certificación Halal en cerca de ocho meses; y ya en diciembre hicimos el primer contenedor, ahora estamos haciendo el segundo. Esta acción genera un rédito para la provincia y vamos por más”.