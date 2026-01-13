Diario Análisis Litoral

azcue1-1-759x500

Azcué, con dos frentes judiciales tras la polémica con la concejal

Redacción 13 enero, 2026
611719120_122195342684457030_7129873069096274432_n (1)

Concordia: despidos, silencios selectivos y el cinismo de una política que se pelea por las cámaras pero nunca por la verdad

Redacción 12 enero, 2026
612999907_1456872379778353_5842313609170531312_n

EXCARCELARON A DANIEL GONZÁLEZ Y JAVIER RUBEL.

Redacción 12 enero, 2026

Foto II Ovinos Gualeguay

Este martes comenzó en Gualeguay la faena de ovinos para exportar a Kuwait

Redacción 13 enero, 2026
TELEMMGLPICT000456303090_17682052887140_trans_NvBQzQNjv4BqeCgSvhXI4qKiTyls6EsqMdkM9MM8VM3G1BxlGUO4L8Q

Irán amenaza a Trump con una “lección inolvidable” si EEUU ataca

Redacción 13 enero, 2026
Captura de pantalla 2026-01-13 004355

Con el dato de inflación del Indec, se actualizan Ganancias y Monotributo: quiénes y cuánto pagarán en 2026

Redacción 13 enero, 2026
