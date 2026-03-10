DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La Municipalidad de Estancia Grande anunció el pago de $85.000 en concepto de ayuda escolar destinado a los hijos de los trabajadores municipales, una medida impulsada por la gestión del intendente Javier Goldin con el objetivo de acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.

El beneficio alcanza a los dependientes de los empleados municipales y busca colaborar con los gastos que cada año deben afrontar las familias para la compra de útiles escolares, materiales de estudio y otros elementos necesarios para el regreso a clases.

Desde el gobierno local señalaron que esta decisión forma parte de una política de reconocimiento al trabajo que realizan diariamente los empleados del municipio, quienes cumplen un rol clave en el funcionamiento de los servicios y en el desarrollo de la comunidad.

En ese sentido, el intendente Javier Goldin destacó la importancia de acompañar a las familias de los trabajadores municipales y reafirmó el compromiso de su gestión de continuar impulsando medidas que contribuyan al bienestar de quienes forman parte de la estructura del Estado local.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Estancia Grande ratifica su política de apoyo a los empleados municipales, poniendo el foco no solo en el trabajador, sino también en su entorno familiar, especialmente en una etapa del año que representa un esfuerzo económico significativo para muchas familias.