El Tribunal Oral Federal 7 rechazó planteos de nulidad de la causa, el juicio se muda a Comodoro Py con indagatorias presenciales y la primera convocada es la ex presidenta

La ex presidenta Cristina Kirchner será indagada de manera presencial el martes próximo en los tribunales federales de Retiro, luego que el Tribunal del caso Cuadernos rechazó todos los planteos que buscaban invalidar el debate, que de esta manera seguirá adelante.

Las indagatorias comenzarán el próximo martes desde las 9 de manera presencial en la sala de audiencias Auditorium (conocida como AMIA) en el subsuelo de Comodoro Py 2002, tribunales de Retiro. La primera será la ex presidenta Cristina Kirchner y luego seguirá el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El listado para ese día, salvo que se pida alguna reprogramación, se completará con los acusados ex funcionarios Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa. El Tribunal pidió a sus defensas que de ser posible informen con anterioridad si aceptarán hablar ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La ex presidenta y De Vido están detenidos con condena firme en diferentes causas, ante lo cual se tendrán que coordinar sus traslados con los tribunales responsables de la ejecución de las penas.

En el caso de CFK cumple seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y tiene arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, Constitución. De Vido está detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia del tren de Once.

El juicio tendrá desde ese día una modalidad mixta y sólo estarán en la sala de audiencias de cara a los jueces los acusados citados para ser indagados en cada fecha junto a sus defensores. Los demás abogados seguirán las alternativas de manera remota, por Zoom.

Cada uno de los 86 acusados -incluídos los empresarios y el arrepentido remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno- tendrá que ir el día en que le corresponda de manera presencial a los tribunales de Retiro para sentarse ante los jueces, dar sus datos personales y luego informar si hará uso o no de su derecho a declarar en ese momento.

La defensa de CFK cuestionó dichos de Javier Milei

Al final de la audiencia de este martes, el abogado de CFK Carlos Beraldi cuestionó con dureza los dichos del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. El abogado exhibió la parte de la grabación de esa jornada en la cual Milei sostuvo que Cristina Kirchner “va a seguir presa por la causa de los cuadernos , va a seguir presa por el Memorandum de Irán, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Beraldi advirtió que el Presidente “ha vertido expresiones que afectan de manera directa al proceso” y actuó “anunciando que en esta causa que ustedes tienen que resolver, mi defendida va a terminar presa. Lo hace desde el atril presidencial cuando abre nada más y nada menos que las sesiones legislativas”.

“Es un hecho de gravedad institucional sin precedentes y no puede pasar desapercibido”, concluyó. Diferentes defensas adhirieron a sus dichos y a su turno el presidente del Tribunal Méndez Signori le respondió garantizando que se hará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

Planteos rechazados

El Tribunal Oral Federal 7 resolvió sobre 55 planteos hechos durante la etapa de cuestiones preliminares, entre ellos la nulidad total del caso Cuadernos, prescripción por el paso del tiempo y pedidos de sobreseimiento hechos por las defensas.

En primer lugar se rechazó un planteo de nulidad de la causa que presentó la defensa de la ex presidenta y el juicio seguirá adelante.

Los jueces desestimaron planteos de prescripción por el paso del tiempo y violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, para apartar a la UIF como querella en el juicio y otros relativos a la validez de la Ley del Arrepentido y a las confesiones de los imputados colaboradores en este caso.

Como sucedía desde el inicio el debate oral la audiencia se llevó adelante de manera virtual, con los jueces en la sala de audiencias en su sede del Palacio de Justicia, y las restantes partes conectadas a un Zoom. Desde el martes próximo se trasladará presencial a Comodoro PY 2002.

Planteo de la defensa de CFK

El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, pidió al inicio de la audiencia hacer una breve exposición por un “hecho seriamente relevante que va a afectar el desarrollo de esta audiencia y todo el juicio”. El Tribunal lo escuchará al final de la audiencia de este martes.

El Tribunal rechazó planteo de nulidad de la defensa de CFK

El presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori empezó a leer la resolución que da respuesta a planteos de las defensas para intentar declarar la nulidad de la causa Cuadernos.

Comenzó con la exigencia de nulidad total del caso planteada por la defensa de CFK cuyo abogado afirmó que “estamos en presencia de un proceso nulo” con un juez y un fiscal elegidos “a dedo”, un planteo al que adhirieron los abogados de otros acusados.

“La lectura del expediente no evidencia los vicios” a los que aluden los planteos, concluyó el Tribunal y descartó violación a las garantías constitucionales de los acusados.

Los jueces advirtieron que el análisis de los planteos formulados “sobre la base de prueba aún no producida en el debate resulta prematuro”.

Arrepentidos y Oscar Centeno

El Tribunal rechazó planteos que buscaban invalidar las confesiones de los imputados colaboradores y advirtió que la validez de estas declaraciones como prueba “se verá en la instancia de discusión final, una vez rendida la prueba en su totalidad”.

En la resolución sobre las cuestiones preliminares se recordó que el Tribunal “ya se ha expedido” al respecto en decisiones luego confirmadas por la Cámara Federal de Casación que “determinó que no corresponde declaración de nulidad alguna” y el valor probatorio de los dichos de los arrepentidos “se evaluará en su momento”.

Otro planteo para invalidar la confesión del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno, también fue denegado. Se trató de su declaración indagatoria ante el fiscal del caso Carlos Stornelli en 2018.

Centeno “en todo momento estuvo acompañado por su letrado de confianza y respetando las garantías. Las irregularidades marcadas no pasan de ser meras conjeturas”, concluyeron los jueces al rechazar este planteo de nulidad.

El Tribunal ratificó a la Unidad de Información Financiera como querella

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero ratificaron el rol de querellante en el juicio de la UIF y rechazaron planteos para apartarla.

Se trata de una “cuestión sellada en esta instancia”, concluyeron al recordar anteriores pronunciamientos al respecto.

El “derecho a ser juzgado en plazo razonable”

Se rechazaron planteos de prescripción por el paso del tiempo sin sentencia firme. Las defensas de algunos acusados, entre ellos el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, sostuvieron que se violó el “derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.

Según el criterio del Tribunal, el planteo no forma parte de las cuestiones comprendidas como preliminares y además “no guarda lógica procesal que las defensas hayan esperado el inicio del juicio para formular un planteo así”.

El tema podrá ser planteando al momento de los alegatos y posterior sentencia y se “difiere para dicha oportunidad” una decisión al respecto.

Los jueces remarcaron que la causa se inició el 12 de junio de 2018, hubo más de un centenar de convocados a declaración indagatoria, se superó el “extraordinario contexto de la pandemia y la escasez de recursos humanos del Tribunal” y el 6 de diciembre de 2024 se fijó fecha para iniciar el juicio el 6 de noviembre de 2025.

Declaraciones indagatorias

Las declaraciones indagatorias serán recibidas en forma presencial en el salón Auditorium del subsuelo de Comodoro PY 2002 desde el martes 17 de marzo y comenzarán con la de la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Cristina Kirchner será indagada de manera presencial el martes 17 de marzo en Comodoro Py 2002

La defensa de CFK advirtió por dichos de Milei

El Tribunal llamó a algunas defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner, a tener “prudencia” a la hora de dirigirse a los jueces, en base a dichos durante los planteos preliminares.

De manera posterior, el abogado de CFK Carlos Beraldi hizo uso de la palabra como se había anticipado al inicio para referirse a manifestaciones del presidente Javier Milei durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional

Se proyectó el video de Milei en esa ocasión cuando dijo que Cristina Kirchner “va a seguir presa por la causa de los cuadernos , va a seguir presa por el Memorandum de Irán, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Beraldi advirtió que “el presidente de la Nación, en uno de los actos más importantes que se dan en el inicio de nuestro sistema democrático y en presencia de todo el cuerpo legislativo y de los demás ministros del Poder Ejecutivo y nada menos que de los tres jueces que hoy integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha vertido expresiones que afectan de manera directa al proceso”.

Milei actuó “anunciando que en esta causa que ustedes tienen que resolver, mi defendida va a terminar presa. Lo hace desde el atril presidencial cuando abre nada más y nada menos que las sesiones legislativas”.

“Es un hecho de gravedad institucional sin precedentes y no puede pasar desapercibido”, concluyó. Diferentes defensas adhirieron al planteo.

La fiscal de juicio Fabiana León recordó que “lamentablemente” en los años que lleva de función ha escuchado “a varios presidentes y presidentas expedirse sobre causas en trámite y es una conducta que debe ser advertida como impropia”.

También aludió a defensores que se expresan “con palabras que atribuyen actividades delictivas” a miembros del Poder Judicial. “Coincido con el doctor Beraldi en lo impropio que ello significa” y trasmitió que “no existe ninguna posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional, ni del Legislativo” puedan hacerla expresar o tomar decisiones que no sean las que considere que corresponden. “He sido siempre una persona de absoluta independencia. Esa preocupación no debe existir para el tratamiento de este debate”, concluyó León.

A su turno, el presidente del Tribunal Méndez Signori respondió que se garantizará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

El debate seguirá el próximo martes 17 con el inicio de las declaraciones indagatorias.