Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, informó Reuters basado en informaciones de cuatro funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

Reuters no pudo establecer el momento exacto o el alcance de las nuevas operaciones, ni si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había tomado una decisión final para actuar.

Los informes de acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en medio del empeoramiento de las relaciones con el régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro.

El mandatario pidió a universitarios venezolanos contactar a movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que detengan la guerra. “Paren la guerra, no a la guerra, Venezuela quiere paz”.

De fondo sonó una canción electrónica con frases en inglés del mandatario. “No war, no crazy war, no, no, no, ¿Cómo se dice en inglés?, peace, peace, yes peace”, decía la voz de Maduro, que bailó y saltó al escucharla.

“Rechazamos rotundamente las amenazas estadounidenses, la juventud venezolana no quiere guerra”, indicó Eudorangel Tayupe, estudiante de administración de 19 años.

La operación antinarcóticos de Estados Unidos dejó hasta ahora más de 80 muertos en una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas. Caracas tacha estos bombardeos de “ejecuciones extrajudiciales”.

La administración del presidente Donald Trump tiene previsto además declarar como organización terrorista al supuesto Cartel de los Soles que vincula con Maduro.

Una declaratoria de este tipo da soporte legal a una acción militar contra Venezuela, aunque Trump ha mostrado su intención de dialogar con Maduro.

