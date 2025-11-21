Aplican 16 años de cárcel al profesor de Uader que prostituía menores

La Justicia aplicó 16 años de cárcel a Mariano Acuña, abogado en Gualeguay, dirigente deportivo, formador en Ley Micaela, profesor en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Unviersidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), consejero directivo por el claustro docente y a cargo de la cátedra de Derechos Humanos. Lo condenaron por prostituir adolescentes, a quienes citaba en su vivienda, les daba droga -marihuana, clonazepán-, los abusaba y les sacaba fotos. Cuando allanaron su vivienda, el 24 de diciembre de 2024, encontraron pend drives con más de 8.000 fotografías.

Desde que su casa fue allanada, en la previa de la Nochebuena de 2024, Acuña está detenido, primero en la Jefatura de Policía de Gualeguay, y ahora en la Unidad Penal N° 9, de Gualeguaychú, ya con condena firme por cuanto hubo juicio abreviado.

La causa se caratuló “Acuña Mariano Blas s/ Grooming reiterado, abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual con acceso carnal y en grado de tentativa, abuso sexual simple, corrupción de menores reiterada, suministro de estupefacientes a título gratuito reiterado, producción de pornografía infantil reiterada, privación ilegítima de la libertad reiterada”.

En audiencia que se realizó el miércoles 12 del actual, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay Roberto Javier Cadenas refrendó un acuerdo de juicio abreviado que celebraron la fiscal Mariángeles Schell, el querellante Ricardo Monzón y el defensor de Acuña, Javier Ronconi. Fueron cuatro hechos gravísimo de corrupción de menores, suministro de estupefacientes y producción de pornografía infantil por los que se lo condenó a 16 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

About the Author Redacción Administrator Somos desde 2006 el primer medio de comunicación del litoral argentino. Visit Website View All Posts