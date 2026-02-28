DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Estados Unidos e Israel lanzaron una masiva ofensiva militar coordinada contra Irán, conocida como “Operación Furia Épica”. El presidente Donald Trump había advertido sobre una posible intervención estadounidense en respuesta a las mortíferas protestas contra el régimen y si Irán no aceptaba un amplio acuerdo nuclear.

Un alto funcionario israelí confirmó a Fox News que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian fueron el objetivo del ataque conjunto del sábado de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El funcionario señaló que las fuerzas militares también se centraron en eliminar a “los responsables de ordenar el asesinato en masa de manifestantes iraníes”.

“Las evaluaciones de los daños causados ​​por la batalla se publicarán más tarde”, dijo el funcionario.