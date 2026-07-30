En un hecho inédito, Entre Ríos es sede del curso teórico y práctico para pilotos de drones en labores agropecuarias. La apertura de la actividad, en el Mirador Tec de Paraná, estuvo a cargo de autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos; representantes de la Fundación Benet; y de la firma Dronesvip.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que se trata de “un servicio que está cambiando y potenciando diversos aspectos del sector agroindustrial. Consideramos fundamental acceder a capacitaciones para el manejo de esta herramienta; y a través de la fundación Benet hemos concretado la realización de este curso para la provincia”.

A su vez, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, afirmó que “la nueva ley vigente de fitosanitarios de la provincia busca la convergencia de las mejores normativas con respecto al ambiente, las buenas prácticas de producción y la productividad de los cultivos. Nuestra intención es liderar y en consecuencia avanzamos para que Entre Ríos se destaque por tener una alta productividad sustentable con el ambiente”.

Por su parte, la directora de Agricultura, Carina Gallegos, expresó que “esta es la primera instancia de capacitación para obtener la licencia de piloto de drones categoría específica, curso al cual ya se han inscripto 117 personas. Se trata de una vinculación público-privada por la cual logramos traer esta capacitación al territorio provincial y facilitar de esa manera que todos los interesados puedan participar”.

Ezequiel Baus, presidente de Fundación Benet, indicó que “la Fundación Benet dicta capacitaciones para el agro en distintos rubros y, desde que Entre Ríos reglamentó una ley pionera en incluir a los drones en lo que respecta a legislación sobre fitosanitarios, vimos la necesidad y la demanda de que los operarios puedan capacitarse. Allí es donde nos vinculamos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y con Dronesvip, la empresa que da los cursos y entrega los carnet de la Administración Nacional de Aviación Civil; para hacer posible esta instancia educativa”.

Alejandro Tarsia, instructor de Dronesvip, dio inicio a la primera clase virtual tras explicar que “ofrecemos la posibilidad de certificarse como pilotos de aeronaves no tripuladas, explicando tanto los riesgos como las posibilidades que nos brindan estos equipos para poder llevar a cabo buenas prácticas de aplicación. El 90 por ceinto de nuestra instrucción teórica es online, manejamos plataformas disponibles las 24 horas, en las cuales el alumno a medida que tenga tiempo pueden ir avanzando en los contenidos obligatorios del plan de estudios que solicita la autoridad aeronáutica nacional”.