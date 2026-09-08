Entre Ríos promocionó sus principales atractivos en la Feria Turismo 360 de Montevideo

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La provinica participó de la tercera edición de Turismo 360 – Feria Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes, que se desarrolló el pasado fin de semana en el Espacio Kibón de Montevideo. Durante las tres jornadas, la provincia presentó parte de su oferta turística y generó espacios de vinculación con operadores, empresas y público de Uruguay y otros mercados de la región.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) contó con un Stand Gold Institucional destinado a reuniones comerciales y espacios de networking con operadores uruguayos e internacionales. La promoción de la oferta provincial se realizó junto con Termas de Concepción del Uruguay, Termas de Colón y Termas de Villa Elisa. En el espacio exterior, la oficina móvil de promoción acompañó las jornadas con activaciones, sorteos y degustaciones de productos entrerrianos.

La delegación incluyó a Villa Elisa, Colón, Concordia y Gualeguaychú, en representación de las microrregiones Tierra de Palmares, Salto Grande y Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano. La presencia de estos destinos permitió mostrar distintas alternativas vinculadas al turismo termal, la naturaleza, la gastronomía y los eventos, además de generar nuevos contactos con actores del sector.

Como parte de la programación, el presidente del Emturer, Jorge Satto, realizó una presentación del destino en el escenario central de la feria. Allí expuso sobre la oferta turística entrerriana, integrada por diez microrregiones, invitó a conocer la provincia durante la Semana del Turismo de Uruguay y anticipó las principales propuestas para la próxima temporada de verano.

La feria reunió durante sus tres jornadas a profesionales del sector y público general, con la participación de referentes de Argentina, Brasil, Chile, España, Colombia, Perú, México, Guatemala, Venezuela y Uruguay.

La presencia de Entre Ríos en Montevideo forma parte de una estrategia de promoción sostenida en el mercado uruguayo, orientada a fortalecer el posicionamiento de la provincia, ampliar los vínculos con el sector turístico y generar nuevas oportunidades de comercialización para los destinos entrerrianos.