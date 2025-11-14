Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, ocasión para destacar su impacto y la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. El Ministerio de Salud de Entre Ríos remarca además la necesidad de promover entornos laborales saludables.

Bajo el lema Salud, diabetes y trabajo, construyendo bienestar, se impulsa la creación de ambientes laborales que favorezcan la salud. Algunas acciones recomendadas son: acceso a agua segura, disponer alimentos saludables en reuniones, realizar pausas activas, colocar cartelería sobre alimentación e hidratación, promover Ambientes Libres de Humo y fomentar el transporte activo.

En Argentina, una de cada 10 personas tiene diabetes y, debido a su curso silencioso, cuatro de cada 10 desconocen su condición. Cabe recordar que esta enfermedad crónica produce niveles altos de glucosa en sangre por falta o mal uso de la insulina.

Desde el consultorio de diabetes del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Mariel Monzalvo Ragone señaló: “Es una patología que hoy está muy presente. Nosotros atendemos unos 40 pacientes por semana aproximadamente, e inclusive en internación, de 10 pacientes seis son diabéticos. Por ello es muy importante el seguimiento a nivel ambulatorio por la cantidad de personas que padecen esta enfermedad”.

En esa línea destacó que para la prevención y control es fundamental mantener una alimentación saludable, un peso adecuado, realizar actividad física y no fumar, así como también chequeos anuales.

Acerca del abordaje de los pacientes desde el consultorio, Monzalvo Ragone afirmó: “Nuestro acompañamiento es multidisciplinario porque el equipo está integrado por nutricionistas, médicas diabetólogas y profesor de Educación Física”.

Cabe destacar que en Entre Ríos, el Programa Provincial de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular brinda atención a 7.950 pacientes sin obra social, garantizando el acceso a insulinas, tiras reactivas y tecnología médica para un tratamiento y seguimiento adecuados.

Signos de alerta, tipos de diabetes y tratamiento

Los síntomas comunes de la diabetes incluyen sed excesiva, ganas de orinar frecuentemente, aumento del hambre, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en manos o pies, llagas que tardan en sanar y pérdida de peso involuntaria.

La diabetes comprende varios tipos: la tipo 1, en la que el páncreas no produce insulina; la tipo 2, la más frecuente, caracterizada por una producción insuficiente o un mal uso de la insulina (insulinorresistencia), asociada a sobrepeso, mala alimentación, falta de actividad física y antecedentes familiares, y que aparece habitualmente después de los 40 años aunque es cada vez más común en jóvenes; la diabetes gestacional, que se diagnostica por primera vez durante el embarazo; y otros tipos menos comunes causados por enfermedades del páncreas o por ciertos medicamentos.

El tratamiento se sostiene en cuatro pilares: educación diabetológica, estilo de vida saludable, tratamiento farmacológico y manejo de factores de riesgo (hipertensión, sobrepeso, colesterol elevado).

