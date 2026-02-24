DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Sin embargo, las exportaciones de carne vacuna se mantuvieron estables en 57.000 toneladas sobre el cierre de 2025. El año pasado no fue récord debido a que China redujo sus compras

La industria frigorífica argentina arrancó 2026 con el pie izquierdo. En enero, la faena total cayó 11,8% interanual y 16,1% en la comparativa mensual desestacionalizada, según datos de la Cámara de la industria y comercio de carne y derivados de la República Argentina (CICCRA). Como consecuencia, la producción de carne también se vio perjudicada, con una contracción del 10% interanual.

Desde la cámara agropecuaria explicaron además que la contracción de la faena en la comparativa contra enero de 2025 dominó ampliamente sobre la mejora del peso promedio del animal en el gancho, que subió 2,1% interanual hasta ubicarse en 236 kilos. En la comparación con diciembre, la producción retrocedió 13,9% mensual ajustada por días laborables.

“En el inicio del año se observó un muy bajo nivel de actividad en la industria frigorífica vacuna, en línea con lo que ocurrió a lo largo de los últimos años”, comentaron desde CICCRA. Argumentaron que la caída refleja el impacto acumulado de tres años de eventos climáticos extremos que “generaron un achicamiento del stock cercano a 6%, con la consecuente pérdida de más de 500.000 animales en tres años”.

Exportaciones: China retrocede, EEUU avanza

Pese al desplome de la producción, las exportaciones de carne vacuna se mantuvieron estables en enero en 57.000 toneladas de res con hueso, apenas 1% por encima del mismo mes de 2025. Sin embargo, el cierre de 2025 mostró un comportamiento dispar por mercados, publica Ámbito.

En diciembre pasado, los envíos totalizaron 45,5 mil toneladas peso producto (tn pp, sin huesos con carne), con China concentrando el 55,9% del volumen. Pero el gigante asiático ajustó sus compras con fuerza: cayeron 25,6% mensual (-8.738 tn pp) y 15,4% interanual (-4.624 tn pp), arrastrando el total de exportaciones a una contracción de 13,8% mensual y 3,7% anual.

También retrocedieron los envíos a otros destinos europeos y latinoamericanos: Países Bajos (-29,7%), Alemania (-31,2%), Chile (-26,2%), Canadá (-69,1%), Italia (-52,5%) y España (-18,8%). La caída fue parcialmente compensada por el salto de Israel (+136,9%; +3.450 tn pp) y Estados Unidos (+22,8%; +1.060 tn pp), que cubrieron poco más del 40% de las menores ventas a esos siete mercados.

2025: récord frustrado por China

El balance anual de 2025 arrojó exportaciones por 842 mil tn r/c/h, por debajo del récord histórico de 2024. La CICCRA atribuyó la diferencia exclusivamente a las menores compras de China durante el primer cuatrimestre y en el bimestre noviembre-diciembre.

El dato saliente del año fue la consolidación de Estados Unidos como tercer mercado externo más importante para la carne vacuna argentina. En 2025, el país norteamericano compró 42.531 tn pp (7,4% del total), un 26,2% más que en 2024, desplazando a otros compradores tradicionales y posicionándose como alternativa frente a la volatilidad china.