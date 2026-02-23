DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un juzgado dictó una ampliación del procesamiento para los acusados de lavado y financiamiento del terrorismo.

El Tren de Aragua, la organización criminal de raíces venezolanas, sufrió un nuevo revés de parte de la justicia argentina, luego de que un juzgado federal de Corrientes dictara una ampliación del procesamiento con prisión preventiva a los acusados que cayeron tras una investigación que halló evidencias impactantes sobre las maniobras de lavado y financiamiento del terrorismo que realizaban en esta parte y otros puntos del país.

El Juzgado Federal 1, a cargo de Gustavo Fresneda, dictó este lunes una nueva medida en la que aplica el cargo de organización criminal al conjunto de sospechosos que comandaba el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho. Había sido detenido por Interpol en 2023 en la Ruta 43 que conecta la ciudad de Corrientes con Santa Ana.

Junto con él también quedaron más complicados otros 12 integrantes de su elenco, dedicados a diversas actividades apuntadas a blanquear dinero obtenido de actividades mafiosas, así como a transferirlo a la comandancia de la organización en otros puntos del continente.

La resolución de este lunes surge de una contramarcha que tuvo la acusación original a cargo de la Fiscalía Federal de Distrito Corrientes, luego de que la Cámara Federal de esta capital entendiera en diciembre pasado que no había suficientes elementos para sumar el cargo de organización criminal a los de lavado y financiamiento de actividades terroristas con los que sí encaminó a juicio a los sospechosos.

Previo paso por la Cámara Federal de Casación, el expediente volvió a reunir en Corrientes las pruebas halladas sobre el funcionamieento aceitado de una maquinaria criminal de carácter trasnacional según lo indicaron en las audiencias los fiscales Carlos Schaefer, Nicolás Marquevich y Juan Martín Mariño Fages.

Los sospechosos, uno por uno

La mayor parte del grupo obtuvo DNI argentino al afincarse en el país, pero otros mantenían la ciudadanía venezolana. Además, hay un argentino y se dedicaban actividades diversas según sus declaraciones. Por ejemplo, el líder, Boscán Bracho, aseguró ser ganadero (había comprado en San Luis del Palmar un campo), otros tenían ocupaciones que iban desde repositor en un supermercado y repartidor de mercaderías, hasta repostería y manucuría.

1) GUILLERMO RAFAEL BOSCAN BRACHO de nacionalidad venezolana, de 36 años de edad.

2) ADALY MARIA DOMINGUEZ CONTRERAS de nacionalidad argentina-venezolana, de 31 años de edad.

3) ENMANUEL DAVID URDANETA BRACHO, de nacionalidad argentina-venezolana, 37 años de edad.

4) MARIA ALEXANDRA BOHORQUEZ CARROZ, de nacionalidad argentina-venezolana, de 33 años de edad.

5) ALEXANDER JOSÉ BOHORQUEZ PARRA de nacionalidad argentina-venezolana, de 51 años de edad.

6) DIEGO ANDRES BOHORQUEZ CARROZ de nacionalidad argentina-venezolana, de 22 años de edad.

7) MARILEN DEL VALLE CARROZ de nacionalidad argentina-venezolana, de 49 años de edad.

8) MAIKELY TERESA DOMINGUEZ CONTRERAS, de nacionalidad argentina-venezolana, de 43 años de edad.

9) FREIDER JOSE DOMINGUEZ CONTRERAS, de nacionalidad argentina-venezolana, de 35 años de edad.

10) MAYIBEL COROMOTO DOMINGUEZ CONTRERAS, venezolana, de 40 años de edad.

11) DIEGO EDUARDO ABULAFIA argentino, de 61 años de edad.

12) ENYERBERTH YORDANIS CAMARGO SPINA, de nacionalidad venezolana. 40 años de edad.

13) JOSE ANTONIO LANZ GUEVARA, de nacionalidad argentina-venezolana. 36 años de edad.

Mafia

Planificación y logística, capacidad económica y despliegue transnacional, son algunas de las características que tiene la banda.

De acuerdo con la investigación, funcionó en el país al menos desde 2019 y sus integrantes terminaron de caer en mayo de 2025.

Ahora se encaminan a un juicio para el que restan instancias defenisvas diversas, pero que se anota en la agenda antimafia del país y pone a Corrientes nuevamente en el centro de la escena.