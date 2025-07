“En un contexto donde la demanda social es enorme y los recursos son escasos, cada peso que se libera de una estructura sin impacto tangible cuenta”

Yaiza Pessolani, concejal del bloque La Libertad Avanza, fundamentó su acompañamiento al proyecto del Ejecutivo Municipal de disolver la Comisión de Administración de la Radio Pública (CARP).

En primer término dejó en claro que en su momento apoyó la ordenanza que creaba dicha comisión “porque era un primer paso para que la radio comience a autosustentarse a través de la licitación de algunos espacios pero no funcionó aunque hubo esfuerzos de mi parte”.

Dicho esto, “pongo en palabras algo que muchos vecinos sienten y es que sostener con fondos públicos una radio municipal, que no cumple ninguna función esencial es un despropósito, un privilegio que ya no nos podemos permitir, y una injusticia para con los miles de concordienses que pagan sus impuestos todos los meses y ven destinado un porcentaje de ellos a sostener propaganda del gobierno de turno cuando eso debería difundirse a través de los canales oficiales como son el Boletín Oficial, la página web, etc.”

En esa línea y tras recordar los niveles de pobreza existentes en Concordia y las necesidades que requieren atención, Pessolani afirmó que “donde cada peso cuenta, es urgente revisar con honestidad hacia dónde destinamos los recursos del Estado local y no nos engañemos, Radio Ciudadana no es un servicio esencial”.

El presupuesto de la radio sale “directamente del erario municipal, según lo establece la ordenanza de su creación. Eso quiere decir que los sueldos, el edificio, los equipos y los contenidos que se emiten son pagados con los impuestos de los contribuyentes de Concordia”.

Se estima que el costo mensual “ronda los 10 millones de pesos, es decir, 120 millones al año. Una cifra nada menor en una ciudad donde existen deficiencias y necesidades mucho más urgentes que una radio pública. Este dinero que podría redirigirse a prioridades reales” poniendo como ejemplo que el presupuesto participativo de toda la ciudad para 2025 es de $250 millones, según consta en el propio presupuesto municipal.

“Es decir que cerrar Radio Ciudadana permitiría liberar casi la mitad de ese monto, y avanzar en la capacidad de decisión vecinal en obras, servicios y mejoras barriales concretas. En un contexto donde la demanda social es enorme y los recursos son escasos, cada peso que se libera de una estructura sin impacto tangible cuenta. Y mucho”.

Esta discusión ya se dio a nivel nacional “cuando el Presidente Javier Milei ordenó el cierre de medios como Télam, lo hizo bajo una premisa muy clara: que el Estado no puede tener una agencia de noticias ni medios de comunicación públicos que funcionen como aparatos de propaganda financiados por todos. Y lo mismo aplica en Concordia” afirmó.

En nuestra ciudad “existe una amplia y diversa oferta de medios privados: radios, portales digitales, canales locales. La información circula, los debates existen, las voces se expresan. No hay vacío comunicacional y menos que justifique sostener con fondos municipales una emisora financiada por los vecinos”.

Por último Pessolani subrayó que “desde este lugar, con la responsabilidad de representar a la ciudadanía y no a los intereses partidarios, celebro este proyecto y felicito al actual gobierno municipal, encabezado por el intendente Francisco Azcué, que tomó la valiente decisión de no seguir sosteniendo una estructura que esta vaciada de sentido. La austeridad no puede ser solo un eslogan: tiene que ser un principio de acción. No hay ‘justicia social’ en seguir financiando estructuras vacías mientras más de la mitad de nuestros vecinos vive en la pobreza.