Cierre intempestivo del paso a nivel en calle Echagüe: indignación vecinal en Concordia

Concordia, Entre Ríos – Sin aviso previo y en un acto que vecinos califican como “arbitrario y prepotente”, la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., concesionaria del transporte ferroviario de carga, procedió al cierre del paso a nivel de calle Echagüe, una arteria clave que conecta el barrio Belgrano con otros sectores de la ciudad, en dirección a Av. Gerardo Yoya y el río Uruguay.

Calle Echague vista desde calle Lamadrid (interseccion con el arroyo Manzores, donde conviven los vecino con un desague cloacal a cielo abierto , donde el municipio se ha desentendido totalmente , pese a las promesas del actual intendente en campaña .

La medida, ejecutada sin consulta ni autorización municipal visible, generó un profundo malestar entre los habitantes de la zona, quienes desde hace años utilizan este cruce como vía de tránsito diario. La colocación de barreras físicas sin señalización ni alternativa habilitada para el cruce peatonal o vehicular no solo afecta la movilidad, sino que además expone a situaciones de inseguridad a quienes necesitan atravesar la vía.

⚠️ ¿Puede una concesionaria cerrar un paso público?

La empresa Belgrano Cargas no tiene potestad legal para disponer sobre la vía pública, ya que su rol se limita a la operación del servicio de carga sobre las vías del ex Ferrocarril General Urquiza. No es propietaria del suelo ni de los accesos viales, por lo tanto, no puede clausurar pasos a nivel sin intervención estatal.

De acuerdo con especialistas en derecho administrativo, los vecinos podrían accionar legalmente por la reapertura inmediata del paso, exigiendo además la instalación de señalética, barreras automáticas, iluminación y medidas de seguridad que resguarden tanto a peatones como a vehículos.

🧱 Desconexión institucional y abandono

La situación se agrava ante la inacción del Municipio de Concordia, que hasta el momento no se ha expresado oficialmente ni ha intervenido en el conflicto. Vecinos consultados por este medio expresaron su desconcierto ante la pasividad de las autoridades, advirtiendo que “no se puede mirar para otro lado cuando se vulneran derechos básicos como el libre tránsito y la seguridad vial”.

A su vez, algunos referentes barriales vinculan esta acción con el inminente proceso de adjudicación del ramal Mesopotámico a un nuevo concesionario, que impulsa el gobierno nacional. En ese contexto, surgen preguntas claves:

¿Se están reconfigurando las condiciones de circulación sin planificación urbana?

¿Qué rol asume el Estado local cuando una empresa privada actúa con impunidad?

📌 Reclamo colectivo y próximo paso

Los vecinos del barrio Belgrano, junto a residentes de calles linderas, se encuentran organizando un petitorio formal para exigir la reapertura del paso y solicitar audiencia con autoridades municipales y nacionales. Se evalúa incluso la posibilidad de realizar cortes o manifestaciones pacíficas si no se obtienen respuestas inmediatas.

El caso deja en evidencia un problema de fondo: la ausencia de diálogo entre empresas concesionarias, vecinos y gobierno, que termina por cristalizarse en decisiones unilaterales que afectan la vida cotidiana de cientos de familias.

