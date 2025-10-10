Ella es María Corina Machado, la cara visible de la oposición y la esperanza para la libertad de Venezuela

María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Nobel de Paz “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia“, según explicó el mismo organismo.

Machado, quien ha sido la cara visible de la oposición venezolana en contra del régimen de Nicolás Maduro, ha trabajado incansablemente por la libertad de su país pese a la presión de la dictadura en contra suya y de su grupo político.

Ingeniera de profesión y madre de tres hijos, Machado comenzó su camino político en 2002, cuando creó la organización Súmate, que impulsó un referendo para revocar el mandato de Hugo Chávez, fallecido en 2013 de un cáncer. También fue electa al Parlamento, donde encaró a Chávez cuando el mandatario era intocable.