María Corina Machado, Nobel de Paz 2025

El Comité Noruego del Nobel le otorgó el prestigioso premio a la “Dama de hierro”, como es conocida la líder venezolana.

María Corina Machado, la intrépida líder opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025.

“El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel 2025 #NobelPeacePrize a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, señaló el organismo.

La opositora vive en la clandestinidad desde después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó victorioso pese al evidente fraude.

La primera reacción de la líder venezolana:

“¡Estoy en shock!”, fueron las primeras palabras de Machado, pronunciadas al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica.

“¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, agregó la dirigente en la conversación.

Por su parte, González Urrutia celebró la decisión y recordó que “Venezuela será libre”.

“¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena María Corina Machado, Venezuela será libre!”, dijo en sus redes.

