“El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero”, dijo Milei sobre la inflación

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l presidente Javier Milei afirmó este miércoles que el único dato de inflación que va a dejar “cómodo” al Gobierno es que sea “cero” y alentó a mantener la “batalla cultural” para las elecciones de 2027.

“El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero. Después vemos, pero hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, definió el mandatario durante una charla económica con el periodista Julián Yosovitch en el canal de streaming Neura.

También se preguntó, con ironía, si este miércoles había “salido algún dato”, en referencia al índice de abril de 2,6%.

El tuit del presidente Javier Milei sobre la inflaciónCaptura

“Tanto ‘Toto’ (Caputo) como yo odiamos la inflación. Cuando uno mira otras experiencias, lograrlo demandó de 7 a 12 años”, señaló Milei sobre la baja en el alza de precios.

Y añadió: “Hoy estamos viendo que la demanda de dinero se está recomponiendo: de tener tasas de 250%, hoy están entre 20 y 22%. Al mismo tiempo, cayó el tipo de cambio”.

También destacó que la gestión a su cargo instrumentó un “ajuste de 15 puntos del PBI” y que “todo el mundo esperaba una gran depresión”. “¿Por qué no se dio? Por el formato del ajuste. Al momento de cerrar el Tesoro, no subimos los impuestos. Esto es muy importante en términos morales. La discusión es moral”, insistió.

“Voy a trabajar con el objetivo de hacer mierda a la inflación”, remarcó Milei.

También repitió que durante el año pasado hubo un intento de “golpe de Estado” y apuntó contra la oposición y los medios a los que suele hacer blanco de sus críticas.

Al respecto, atribuyó el intento de “golpe de Estado” contra el Gobierno a la victoria del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las elecciones legislativas porteñas de mayo del año pasado.

“Después de que Manuel gana las elecciones en CABA, comienza un ataque especulativo sobre la moneda con intenciones de la política de romper el programa económico”, dijo Milei y añadió que “los medios jugaron en contra del programa y cargaron la calle con malas intenciones”.

“Hubo un intento de golpe de Estado, y en eso fueron cómplices los medios, políticos y los empresarios que no les gusta este modelo”, insistió.

El auxilio de Estados Unidos

Tras destacar que “la tasa de inflación se empezó a comportar como la del mundo civilizado”, Milei evocó que “nunca en la historia argentina hubo un shock de las características del que hubo en el segundo semestre del año pasado, y no lograron voltear el programa”.

“Además, para decir que Argentina se salvó gracias a Estados Unidos, ayuda que valoramos enormemente, hay que ser muy deshonesto intelectualmente”, acotó.

Milei en el Milken Institute Global ConferencePATRICK T. FALLON – AFP

Y ejemplificó: “Si lo que aportó el Tesoro norteamericano fueron 2 mil millones de dólares en una corrida de 41 mil millones, no me podés decir que lo importante es el 5%”.

“Entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, cayó el salario real y eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Una de las cosas que pasan cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda”, admitió el mandatario.

En otra pregunta sobre su promesa de campaña de eliminar el Banco Central, Milei explicó: “El éxito del programa es tan fuerte que se hace complejo avanzar”.

Reelección y “batalla cultural”

Por otro lado, Milei insistió en que el partido libertario “va a buscar 80, 90 y 100 años de liberalismo”, lo que requiere, dijo, “batalla cultural y mucho trabajo”, subrayó.

Al respecto, elogió a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber conformado el partido de La Libertad Avanza (LLA) en los “24 distritos”.

Consultado sobre qué imagina para un eventual segundo mandato, Milei sostuvo que se ve con chances porque “todavía hay miedo” a un eventual regreso del kirchnerismo.

“El downside es tan pero tan abrupto, que por más que tenga probabilidad baja sigue siendo aberrante. Entonces la gente sale espantada”, consideró.

Y apostó: “Si con este Congreso metimos 15 mil reformas, ¿qué creen que vamos a hacer con más Congreso? No voy a parar hasta poner a Argentina entre los países más libres del mundo”.

El índice de abril

Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril, un número que trajo algo de alivio al Gobierno tras un primer trimestre “complejo” para la economía. El alza de precios de marzo había sido de 3,4%.

La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, por encima de la proyección oficial para todo 2026, que era de 10,1%.

Jubilados compra frutas y verduras góndola supermercado. precios ofertas y descuentos, inflación. Indec. ConsumoDaniel Basualdo

Así, en 12 meses sumó 32,4%, según informó el Indec. La inflación núcleo —que excluye productos estacionales y regulados— fue de 2,3%. En marzo había sido 3,2%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%), como consecuencia del aumento en combustibles, y la segunda fue Educación (4,2%).

Los dos ítems que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

LA NACION