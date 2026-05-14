El PJ de Entre Ríos convoca al Congreso Provincial y rechaza la eliminación de las PASO

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Este miércoles 13 de mayo se llevó a cabo una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, en la que se definieron los pasos a seguir frente a la agenda legislativa y política actual y el proceso institucional partidario. El encuentro se desarrolló como una continuidad del marco de trabajo conjunto y mancomunado entre las autoridades partidarias, la Liga de Intendentes del PJ, los bloques legislativos peronistas y los consejos departamentales. Así mismo, se definió el llamado al Congreso Provincial para el 13 de junio de 2026. Además, se manifestó el rechazo ante la posibilidad de eliminación de las PASO

Entre los temas abordados por el Consejo Provincial para ser propuestos y tratados en el próximo Congreso Partidario, se analizó con preocupación el avance de diversas iniciativas políticas que afectan la calidad democrática de la provincia.

En particular, se manifestó el rechazo ante la posibilidad de eliminación de las PASO y se advirtió sobre artículos de la ley electoral que posibilitan la confusión electoral y vulneran la voluntad directa del elector.

En este sentido, desde el Consejo Provincial del PJ se advierte que “la eliminación de las PASO constituye un atropello a la Constitución de Entre Ríos y una muestra de improvisación alarmante. Resulta una falta de seriedad institucional que el gobernador Frigerio pretenda reformar o derogar el Código Electoral que él mismo impulsó hace menos de un año y medio”.

“Esta conducta evidencia que las reglas de juego democráticas son, para este oficialismo, herramientas de conveniencia electoral y no principios de Estado. Esta maniobra, diseñada a medida, pretende ignorar que la democracia no es un ‘gasto’ fiscal, sino una inversión fundamental en la convivencia social”, indicaron.

A su vez, se señaló “la situación que se plantea en el diseño de la Boleta Única de Papel, específicamente en el Artículo 102 del Código Electoral. Advertimos que pretender utilizar la imagen del Gobernador como ‘ícono’ en el casillero de Voto Lista Completa constituye un mecanismo que puede inducir al error del elector y afectar la calidad democrática. Esta maniobra atenta directamente contra el principio de no confusión electoral, estándar esencial en nuestra jurisprudencia electoral que prohíbe diseños que manipulen la percepción del votante para favorecer a quien detenta el poder”.

“El gobierno busca anular la reflexión crítica sobre legisladores e intendentes, subsumiendo categorías locales bajo una sola figura. Planteamos la necesidad de una interpretación que respete la transparencia e igualdad partidaria, con un diseño de la boleta que proteja la libertad y la claridad del sufragio de cada entrerriano”.

Otro de los temas que serán propuestos para el tratamiento del Congreso Provincial será el análisis y tratamiento de los expedientes elevados por el Tribunal de Disciplina, evaluando las conductas y situaciones concretas dictaminadas.

En otro orden de cosas, se planteó la necesidad de consolidar el avance de los equipos técnicos y establecer los lineamientos de unificación de las tareas territoriales. Esto incluye la coordinación de las mesas temáticas para la generación de una plataforma de gobierno sólida, moderna y profesional que sea ofrecida como alternativa real a la ciudadanía entrerriana.

Durante el encuentro, se realizó un exhaustivo análisis de la situación financiera y el estado de los balances del partido. Asimismo, se destacó el fuerte impulso a las agendas de capacitación y formación política para cuadros técnicos y militantes, subrayando que el fortalecimiento doctrinario es la base de nuestra propuesta.

Sobre el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el gobierno provincial y que estaría pronto a ingresar para su tratamiento, el Consejo Provincial del PJ expresó su rechazo, advirtiendo sobre el impacto negativo que podría tener sobre los trabajadores y sectores pasivos de la provincia.

En ese marco, desde el peronismo entrerriano se manifestó una profunda preocupación ante la posibilidad de avanzar en una reforma previsional en el actual contexto económico y social, especialmente si la misma implica una reducción de haberes, pérdida de derechos adquiridos o un mayor esfuerzo para jubilados y trabajadores. El Partido Justicialista considera que no resulta oportuno discutir una reforma de estas características en una coyuntura donde miles de jubilados ven deteriorado su poder adquisitivo y atraviesan crecientes dificultades económicas.

Por último, se reafirmó que cualquier debate previsional debe partir de la defensa irrestricta de los derechos de los jubilados y de la obligación del Estado de garantizar un sistema solidario, sustentable y justo, que no tenga como variable de ajuste a quienes trabajaron toda su vida.