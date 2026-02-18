WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El diputado nacional viajó a la isla caribeña, donde visitó al mandatario; también se encontró con el músico Silvio Rodríguez

El diputado nacional Juan Grabois mantuvo una reunión con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel este martes y aseguró que su visita al país caribeño se tuvo como objetivo solidarizarse con “un pueblo hermano sometido a un asedio intolerable y la amenaza de una invasión”. El mandatario, por su parte, destacó la reafirmación de “lazos históricos”.

“Recibí al compañero Juan Grabois, líder de Patria Grande, de la Argentina, con quien sostuve un diálogo fraterno. Agradecí su solidaridad con nuestro pueblo y con el Partido Comunista. Reafirmamos lazos históricos que unen a la Revolución Cubana y al movimiento popular argentino”, señaló Díaz-Canel en una publicación en sus redes sociales, donde también mostró imágenes del encuentro.

En tanto, el diputado de Fuerza Patria agradeció el recibimiento en sus redes sociales y afirmó que es una obligación para el partido “romper el aislamiento con Cuba”, en el contexto del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Bolívar.