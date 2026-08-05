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El Niño 2026 comienza a ocupar un lugar central en los pronósticos climáticos para Argentina y Sudamérica. Los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional y los organismos de la NOAA y Australia muestran que el fenómeno ya se encuentra instalado e intensificándose, con altas probabilidades de mantenerse, e incluso fortalecerse más, durante los próximos meses y hacia la primavera y verano.

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur, conocido como ENOS, se produce cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan por encima de lo normal: Ese cambio altera la circulación de la atmósfera y puede modificar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del planeta. En Argentina, El Niño suele asociarse con mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en zonas de Buenos Aires, el Litoral y el noreste del país. De todas formas, sus efectos dependerán de la intensidad del evento, la época del año, la humedad disponible, el estado de los suelos y la interacción con otras señales locales o regionales.

Cómo el niño puede afectar distintas regiones del país y sudamérica.

Qué dicen los organismos oficiales

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones actuales del ENOS son consistentes con una clara fase cálida, es decir, con El Niño. Además, los modelos dinámicos y estadísticos muestran una probabilidad muy alta de que esta fase se mantenga durante el trimestre julio-agosto-septiembre. A nivel internacional, la Agencia NOAA de Estados Unidos mantiene vigente un aviso por El Niño y señala que el fenómeno podría fortalecerse durante los próximos meses. También distintos centros de monitoreo climático, como el IRI de la Universidad de Columbia, vienen siguiendo una señal de calentamiento marcada en el Pacífico ecuatorial.

Esto no significa que todos los días serán lluviosos ni que cada tormenta esté causada directamente por El Niño: El fenómeno funciona como un condicionante de fondo; aumentando o reduciendo probabilidades climáticas, pero los eventos concretos de lluvia, tormentas, frío o calor dependen del estado del tiempo meteorológico de cada semana.

En los últimos días, también comenzó a circular con fuerza por medios locales e internacionales la expresión “Súper El Niño”, utilizada para describir eventos de intensidad muy alta. Algunos modelos climáticos muestran la posibilidad de un calentamiento muy importante del Pacífico hacia la primavera y el verano, con anomalías que podrían ubicar al evento entre los más fuertes de los últimos años.

De todos modos, recomendamos cautela: La intensidad final todavía no está completamente definida y, aún en un evento fuerte o extremo, los impactos pueden variar mucho de una región a otra. Un Niño intenso no garantiza por sí solo lluvias extremas en todo el país, aunque sí obliga a reforzar el monitoreo regional. En América Latina, El Niño puede generar efectos opuestos según la región. Mientras algunos países del norte de Sudamérica pueden enfrentar sequías, calor extremo e incendios, sectores del sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina suelen quedar más expuestos a lluvias abundantes e inundaciones.

El Niño ocurre cuando las aguas Pacífico central se calientan por encima de lo normal, modificando los patrones de lluvia y temperatura globales.

Cómo impactará en Argentina

En nuestro país, el foco principal estará puesto en el Litoral, el noreste, el centro-este y parte de la región pampeana. En estas zonas, El Niño suele aumentar la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, especialmente durante la primavera y el verano. En particular, las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco, Formosa y el norte de Buenos Aires (incluyendoo Capital Federal y alrededores) podrían tener períodos con mayor frecuencia de lluvias y tormentas.

También será importante seguir la evolución de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, ya que las lluvias en Brasil y Paraguay pueden influir sobre los niveles hacia el sur. En el sector agropecuario, El Niño puede tener un doble efecto: Por un lado, puede mejorar la disponibilidad de agua en zonas que vienen de períodos secos y favorecer cultivos de verano. Pero por otro, si las lluvias se vuelven excesivas o se concentran en pocos eventos intensos, pueden aparecer demoras en labores rurales, pestes en cultivos y complicaciones logísticas por anegamientos.

Hacia comienzos de la primavera (septiembre/octubre), el monitoreo será especialmente importante: La primavera suele ser una época de mayor actividad convectiva en Argentina, con tormentas más organizadas, mayor humedad y contrastes térmicos marcados. Si El Niño se fortalece durante ese período, el riesgo de lluvias abundantes podría incrementarse en las zonas más expuestas.

Si bien el Niño es un fenómeno natural y recurrente, sus efectos ocurren hoy sobre un planeta con temperaturas más altas que décadas atrás. Esto puede potenciar fenómenos extremos como olas de calor, lluvias intensas o sequías regionales. Por eso, los expertos insisten en no mirar sólamente el nombre del fenómeno, sino también el contexto climático general: Un evento El Niño fuerte en un mundo más cálido puede tener impactos más complejos sobre la salud, la agricultura, la energía, el transporte y la gestión del agua.

El Niño es conocido por provocar distintas consecuencias en el sector agropecuario, desde inundaciones hasta pestes en cultivos.

Seguimiento sin alarmismo

El escenario actual requiere atención, pero no alarmismo. El Niño 2026 aparece como un factor climático relevante para los próximos meses, con potencial para aumentar las lluvias en parte de Argentina y modificar las temperaturas de manera significativa.

Como siempre, la clave estará en la actualización permanente. El Niño marca una tendencia de fondo, pero los eventos que afectan la vida diaria (tormentas fuertes, sudestadas, olas de calor o lluvias persistentes) se definen con pronósticos de menor plazo y deben ser seguidos día a día. Recomendamos estar atentos a nuevos informes que publicaremos en esta web, así como a la información difundida por organismos oficiales.