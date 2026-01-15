El Ministerio de Salud recibió 16 desfibriladores externos automáticos donados por el Iafas

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Este jueves el Ministerio de Salud de Entre Ríos recibió un total de 16 desfibriladores externos automáticos (DEA), entregados por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), en el marco de una política de articulación interinstitucional orientada a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante emergencias.

El presidente del Iafas, Carlos Moyano, hizo la entrega formal de los equipos al ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, quien participó del acto formal junto al director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de CAPS, Santiago Romero Ayala.

En el encuentro, donde también estuvieron presentes Fabián Lossio -del Servicio Médico Laboral- y Carolina Molina -coordinadora de Responsabilidad Social- del Iafas, el ministro Blanzaco destacó la importancia de sumar equipamiento esencial para la atención oportuna de eventos cardíacos, tanto en establecimientos de salud como en espacios públicos.

En cuanto al origen de esta iniciativa, se indicó que en virtud de que el Iafas ha incorporado nuevos DEAs, se tomó la decisión de donar estos 16 equipos -que están dentro del período de su vida útil- a la cartera sanitaria, que ya tomó posesión de los mismos. “El siguiente paso será acondicionar estos dispositivos mediante la adquisición de nuevos parches y baterías, lo que nos posibilitará ponerlos en funcionamiento en distintos efectores de salud”, sostuvo Blanzaco.

Asimismo, recordó que la incorporación de estos dispositivos se enmarca en una estrategia sostenida de adquisición y distribución de desfibriladores, fundamentales para salvar vidas en situaciones de urgencia.

Por su parte, el presidente de Iafas, Carlos Moyano indicó: “Para nosotros es muy satisfactorio hacer este aporte al Ministerio de Salud. Ya venimos desarrollando diferentes acciones en conjunto, siempre pensando en contribuir en la atención sanitaria de los entrerrianos, así que cuando surgió esta posibilidad nos pusimos en contacto de inmediato para poner a disposición este equipamiento, que puede ser utilizado tanto por personal sanitario como por ciudadanos con un mínimo entrenamiento y que esperamos que contribuya a salvar vidas”.

Finalmente, cabe señalar que parte de los DEA recibidos serán destinados a establecimientos de salud del interior de la provincia, con el objetivo de reforzar una infraestructura que requiere permanente renovación y actualización del equipamiento médico. De esta manera, el trabajo conjunto entre organismos provinciales permite optimizar recursos y fortalecer la red de atención sanitaria en todo el territorio entrerriano.