El 8 de octubre se abrirán sobres para concesionar rutas de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el próximo 8 de octubre se realizará la apertura de sobres para conocer las ofertas destinadas a concesionar 741 kilómetros de la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones. El proceso busca definir a los operadores privados que se harán cargo del mantenimiento y explotación de un tramo clave de rutas nacionales.

La Etapa 1 está conformada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión. En el primer caso, se trata de 682,28 kilómetros que abarcan a las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015 y 117, en un corredor vial de alta circulación que además incluye pasos internacionales. Allí se ubican el Puente Internacional General Artigas, que vincula Colón en Entre Ríos con Paysandú en Uruguay; el acceso a la represa de Salto Grande, que une Concordia con la ciudad uruguaya de Salto; y el Puente Internacional de Paso de los Libres, en la frontera con Brasil.

Por su parte, el Tramo Conexión está compuesto por la Ruta Nacional 174, que corresponde al Puente Rosario-Victoria. Con una extensión de 59,43 kilómetros, se trata de un enlace estratégico entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, al articular dos de los principales polos urbanos y productivos de la región.

El nuevo régimen de concesión se presenta sin subsidios del Estado. Esto implica que las inversiones, la operación, el mantenimiento y la prestación de servicios deberán financiarse a partir de los recursos propios generados por la concesión, fundamentalmente a través del cobro de peajes y servicios complementarios.

Este anuncio se da en un contexto de reclamos de los gobernadores por el estado de las rutas, y la intención del gobierno nacional de cerrar Vialidad Nacional, por el momento frenado por la justicia.