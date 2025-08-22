Diez alojamientos de la microrregión Salto Grande se suman a la propuesta turística formal

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos hizo entrega de los certificados de homologación a seis establecimientos de Federación y a cuatro de Chajarí. En un año, ya son más de 40 los prestadores de servicios de ambas localidades en revalidar su incorporación al Registro Hotelero Provincial.

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación -a cargo de Mauricio Colello-, concretó una nueva entrega de certificados de homologación en la microrregión Salto Grande, en esta oportunidad a diez alojamientos de las ciudades de Federación y Chajarí. Con esta instancia, se refuerza el trabajo articulado con los municipios para consolidar una oferta turística formal, segura y competitiva.

El acto contó con la participación del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director general de Turismo, Sebastián Bel; y la asesora de Desarrollo de Gestión, Paula Durán, quienes fueron recibidos por el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, y el director de Turismo de Chajarí, Julio Zambón, en el marco de una jornada de encuentro y acompañamiento al sector privado.

“Estas certificaciones son fundamentales para asegurar que el turista encuentre una oferta de calidad, respaldada y regulada. Pero también representan un impulso para el prestador, que puede acceder a incentivos, programas y herramientas para sostenerse y crecer en un mercado cada vez más competitivo”, expresó Satto, al tiempo que destacó el compromiso de los municipios y del sector privado.