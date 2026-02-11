WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

A partir de este miércoles 11 de febrero, un total de 32 trámites de la administración pública provincial deberán gestionarse únicamente de manera digital a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La medida marca el fin definitivo del uso del papel en estas gestiones y representa un nuevo paso en el proceso de modernización del Estado en Entre Ríos.

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, informó a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación que, tras cumplirse el período de transición, una treintena de gestiones administrativas dejarán de utilizar el soporte físico en papel y comenzarán a gestionarse íntegramente de manera digital.

Esta medida alcanza a organismos centrales como la Gobernación, la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, la Secretaría Legal y Técnica, Tesorería General y la Contaduría General.

Colello destacó que “estos 32 trámites que dejan definitivamente el papel y pasan a gestionarse de manera digital significan más agilidad, más transparencia y un ahorro concreto de tiempo y recursos para la administración pública”.

La implementación se realiza a través del Módulo de Expediente Electrónico (EE) del sistema GDE. Entre los trámites que pasan a la virtualidad obligatoria se encuentran la gestión de compras directas, viáticos, pago de bienes y servicios, modificaciones presupuestarias, publicidad y propaganda, rendiciones de caja chica, entre otros. El objetivo es dotar a la administración de mayor celeridad, transparencia y un ahorro significativo de costos operativos.

“Este proceso es un hito en la transformación digital de nuestra gestión, que va a permitir acelerar considerablemente los tiempos de tramitación”, señalaron desde la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación -autoridad de aplicación del sistema GDE en la provincia- y subrayaron que la medida se alinea con estándares nacionales e internacionales de gobierno electrónico para optimizar la eficiencia interna.

Para asegurar una transición exitosa, la Secretaría reforzó la capacitación de los agentes públicos involucrados. No obstante, quienes requieran más información sobre la digitalización de estos trámites pueden solicitarla a través del correo electrónico mesadeayuda-gde@entrerios.gov.ar o vía celular al 343 457-6834 (WhatsApp o llamadas).