Desde el 24 de junio censarán la cadena forestal entrerriana

De manera integrada al gobierno nacional, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Buenos Aires realizarán el Censo Nacional Foresto Industrial 2026.
Dichas provincias productoras, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), llevarán a cabo a partir del 24 de junio próximo este relevamiento federal para conocer en profundidad la capacidad instalada, tecnología y potencial exportador. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Consejo Foresto Industrial Argentino y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Cada establecimiento recibirá un enlace único en su correo electrónico, que en el caso de industrias entrerrianas será gestionado por la Coordinación Foresto Industrial de Entre Ríos, para así poder completar de manera confidencial y segura un cuestionario autogestionado. Es importante que todos participen, ya que en base a la información recolectada se podrán tomar decisiones y formular políticas de desarrollo para el sector en todo el país.