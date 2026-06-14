La reforma previsional garantiza el 82% móvil y busca ordenar el sistema para sostenerlo en el tiempo

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El proyecto de reforma del sistema previsional impulsado por el Ejecutivo provincial pone en el centro un objetivo clave: preservar el 82% sobre el sueldo bruto y asegurar su sostenibilidad para las actuales y futuras generaciones.

En ese marco, la diputada provincial Carola Laner defendió la iniciativa y sostuvo que “es necesario sincerarse con la sociedad y presentar los números claros como son”.

La legisladora explicó que el sistema actual presenta desfasajes respecto de su diseño original. “El promedio del haber jubilatorio actual está muy por encima del 82% móvil, con lo cual lo que se busca es preservarlo”, afirmó. Y agregó: “La ley actual genera situaciones en las que, producto de la forma de cálculo y actualización de haberes, existen jubilaciones que superan ampliamente el equivalente al 82% móvil originalmente previsto por el sistema.”

Para ejemplificar esa situación, detalló: “El 82% móvil de un haber de un trabajador activo de 1,3 millones de pesos es 1.066.000 pesos, y actualmente lo que se está pagando es un haber promedio de 1.675.527 pesos de jubilación”.

En ese sentido, remarcó que la reforma apunta a corregir esas distorsiones hacia adelante, sin afectar derechos adquiridos. “Los haberes ya otorgados no serán modificados. La adecuación al criterio del 82% móvil regirá para las nuevas jubilaciones y para los mecanismos previstos por la reforma”.

El proyecto establece de manera explícita que ningún jubilado actual verá modificado su haber, al tiempo que mantiene los regímenes especiales, contemplados en la legislación vigente, y la movilidad vinculada a las paritarias de los trabajadores estatales.

Asimismo, Laner subrayó que el objetivo central de la iniciativa es garantizar la sostenibilidad del sistema. “Si no se avanzaba en una corrección estructural, en pocos años no se iban a poder pagar las jubilaciones ni sostener el 82% móvil”, advirtió.

El contexto actual muestra un fuerte desequilibrio: la relación entre activos y pasivos es inferior a dos trabajadores por cada jubilado, mientras que diversos estudios previsionales consideran saludable una relación cercana a cuatro trabajadores activos por cada beneficiario. A esto se suma un crecimiento sostenido de los beneficiarios por encima del de los aportantes, lo que agrava el déficit del sistema.

Frente a esta realidad, la reforma incorpora medidas orientadas a mejorar la equidad y la sustentabilidad, como la actualización gradual de la edad jubilatoria, la ampliación de la base de cálculo del haber inicial y un aporte solidario progresivo que alcanza únicamente a los sectores de mayores ingresos.

En definitiva, la iniciativa busca ordenar el sistema previsional para garantizar que el 82% móvil no solo se mantenga como principio, sino que pueda sostenerse en el tiempo para todos los entrerrianos.