Deportes realizó el primer Foro sobre la Ley de Mecenazgo Deportivo en Concordia

Se llevó adelante en Concordia el primer foro sobre la Ley de Mecenazgo Deportivo, una herramienta clave para el financiamiento de proyectos deportivos a través del acompañamiento del sector privado.

El foro fue organizado por la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación que encabeza Mauricio Colello, en el marco del trabajo articulado para brindar herramientas que fortalezcan a los clubes, asociaciones y entidades deportivas de la provincia.

Respecto a la ley, Colello destacó que “desde el gobierno provincial venimos trabajando para fortalecer el entramado deportivo de Entre Ríos con herramientas concretas. Esta ley no sólo promueve el desarrollo del deporte, sino que también construye puentes con el sector privado, generando un círculo virtuoso entre inclusión, comunidad y responsabilidad social empresarial”.

La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones Concordia y reunió a dirigentes deportivos, profesores, representantes institucionales y autoridades provinciales con el objetivo de seguir impulsando una herramienta estratégica para el crecimiento del deporte entrerriano.

Del encuentro participaron el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga; el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden; el abogado especializado en derecho deportivo y redactor del proyecto de ley, Fernando Spiazzi; y la subsecretaría de Deportes de Concordia, Ivana Pérez. También estuvieron presentes la concejal Verónica Del Boca y el director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari.

La actividad convocó a dirigentes de clubes, asociaciones y federaciones, así como a entrenadores y profesionales vinculados al deporte, quienes se acercaron para interiorizarse en detalle sobre la normativa que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda su tratamiento en el Senado provincial.

Durante su intervención, Uranga destacó la relevancia de este instrumento legislativo para el futuro del deporte en Entre Ríos: “Vamos a hablar de la herramienta, son las cosas que llegan para quedarse. Un beneficio a veces dura un tiempo y se termina. Esto vino para quedarse”. Y agregó: “Es la herramienta más importante en la historia de generación de recursos para el deporte entrerriano”.

Además, valoró la posibilidad de dialogar con los legisladores y anticipó la continuidad del tratamiento legislativo: “Por ahora tiene la aprobación de Diputados. Vamos a concurrir a una reunión con la comisión del Senado, que está muy interesado en poder hablar con nosotros”.

El titular de la cartera de Deportes también puso en valor el carácter inclusivo de la propuesta legislativa: “Leyes de mecenazgo hay muchas, pero como ésta, entrerriana; como ésta que se está planteando, no hay ninguna. Porque abarca al 100 por ciento de los clubes de la provincia, al 100 por ciento del colectivo de asociaciones civiles y deportivas”.

El foro se consolidó como un espacio de intercambio de opiniones e ideas entre los distintos actores del entramado deportivo entrerriano. En ese sentido, el funcionario celebró la concurrencia: “De estas charlas saldrán las mejores propuestas para que, una vez que se sancione la ley, se reglamente con el mayor consenso posible”.

El proyecto de ley propone regular la colaboración del sector privado en el financiamiento de proyectos deportivos sin fines de lucro, a través de un esquema de patrocinio que no sólo favorece el desarrollo de entidades y actividades deportivas, sino que también permite a las empresas asociar su imagen institucional a propuestas con fuerte impacto social y comunitario.