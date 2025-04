De “uno de los días más difíciles” a correr en Miami: Doohan le gana la pulseada a Colapinto

Alpine planea darle una última oportunidad al piloto australiano, que fue categórico al analizar su rendimiento en Arabia Saudita.

ALPINE afronta tiempo de decisiones mientras se prepara para la reanudación de la Fórmula 1, el próximo 2 de mayo en Miami. El plan de la escudería francesa es viajar a Estados Unidos con los mismos pilotos titulares que comenzó la temporada, por lo que Franco Colapinto realizará el papel de reserva en su vuelta a los circuitos de la Máxima.

Si bien se especuló con la posibilidad de que el argentino ocupe un lugar en la grilla en la siguiente carrera, Flavio Briatore considera oportuno llevar a cabo su gran apuesta en Imola, en autódromo tradicional, en lugar del circuito urbano norteamericano.

De esta manera, Jack Doohan contará con una última oportunidadde mostrar una mejora en su rendimiento luego del decepcionante GP de Arabia Saudita, en el que finalizó anteúltimo. “Fue uno de mis días más difíciles en la Fórmula 1 hasta la fecha”, se sinceró el australiano en diálogo con la web oficial de la competencia.

“Creo que solo tenemos que centrarnos en nuestros puntos fuertes y, si lo combinamos todo en una vuelta, podemos estar ahí en la clasificación. Eso facilitará un poco las cosas, simplificará un poco nuestra estrategia y no nos obligará a arriesgarnos tanto para intentar compensarlo”, opinó sobre no haber superado el corte en la Q1.

Sobre la estrategia llevada a cabo en Jeddah, explicó: “Una combinación de factores simplemente no encajaba. El primer stint no pintaba mal. Nos arriesgamos con el Safety Car en la primera vuelta. Al principio lo dudé porque pensaba: ‘Bueno, nos quedan 49 vueltas con este coche duro’, y, para ser sincero, me sentí bastante cómodo en las primeras vueltas detrás de Nico (Hulkenberg)'”.

“Desafortunadamente, no teníamos suficiente para adelantar en las rectas. Luego aprovechaba una vuelta para no estar encima de la caja de cambios y dejar que todo se enfriara, pero si no estaba a esos 0.5 – 0.6 segundos y seguía en DRS, era una víctima de los coches que venían detrás”, sostuvo.