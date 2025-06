La cesantearon por «falsas denuncias»: va a la Justicia

El Consejo General de Educación (CGE) dejó cesante a la docente María Alejandra Popp, directora de la Escuela Primaria Nº 82 Emilio Gouchón, de Colón, luego de un complejo procedimiento de investigación interna que incluyó cruce de denuncias y alertas por los “vicios” que se sucedieron a lo largo del proceso.

La cesantía está contemplada en la resolución Nº 1.739, dictada el 19 de junio, y que lleva las firmas de la presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese, y de los tres vocales políticos, Elsa Chapuis, Carla Duré y Santiago Laumann, no así de la vocal gremial Susana Cogno.

La norma ordena “proceder a la baja automática” de la docente del Sistema Administrativo de Gestión Educativa (SAGE)” y deja establecido en su legajo personal la sanción que se le impuso. También la medida disciplinaria alcanza a la denunciante, la maestra orientadora Mónica Lilian Miotto, que le había reprochado a Popp por maltrato, violencia y falta de decoro en el trato diario. A Miotto el CGE le aplicó apercibimiento y baja de 20 puntos en el concepto anual profesional “en virtud de haberse acreditado conductas impropias para el ejercicio de la función docente como manifestaciones agraviantes hacia una autoridad institucional en presencia de colegas y padres, y una actitud reiteradamente conflictiva que contribuyó a deteriorar el clima institucional”.

También fueron sancionadas las dos vicedirectoras. A Mariana Virginia López le aplicaron la sanción de amonestación y la baja de 10 puntos en el concepto anual profesional “por no intervenir oportunamente ni con la debida firmeza ante situaciones de conflicto y presunto maltrato institucional por parte” de la directora Popp, “limitándose a acciones que resultaron insuficientes para resguardar el clima escolar”.

También a la vicedirectora Verónica Natalia Germanier se le aplicó amonestación y la baja de 10 puntos en el concepto anual profesional por “no intervenir oportunamente ni con la debida firmeza ante situaciones de conflicto y presunto institucional” por parte de Popp.

En la investigación previa habían intervenido el director departamental de Escuelas de Colón, Eduardo Paredes, y la directora de Educación Primaria del Consejo General de Educación (CGE), Marisa Creolani, “con diversas denuncias realizadas por padres, tutores y docentes” de la Escuela Primaria Nº 82 Emilio Gouchón. Pero de todas esas denuncias, “sólo consta en el expediente la realizada por la docente Mónica Miotto”, refiere la resolución de cesantía.

Miotto denunció a Popp por “violencia verbal y hostigamiento”, por cuanto la directora la trataba de “mentirosa”, “manipuladora” y que “debería hacer terapia”. Que esas situaciones se extendieron a lo largo de dos años, y tuvieron su inicio en 2019, cuando Popp toma el cargo de directora. Fue entones que se ordenó que las dos vicedirectoras intentaran mediar en el conflicto entre ambas, sin suerte.

Popp a su vez reprochaba a Miotto sus llegadas tarde y por divulgar situaciones personales de los alumnos, “que contaba a todo el mundo”. En su declaración ante el Tribunal de Disciplina del CGE, la directora ahora cesanteada refirió que la maestra integradora le decía: “Hay que ser muy hija de puta para ensañarse con los niños”.

Como la situación áspera entre ambas fue escalando, Miotto fue hasta la Policía y denunció a la directora por violencia laboral, aunque el caso fue archivado luego por la Justicia. El conflicto entre ambas se extendió insólitamente sin que ninguna autoridad acertara a ponerle coto. Hacia 2023, el Área de Niñez de la Municipalidad de Colón y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) recibieron solicitudes de intervención “confusas, descontextualizadas y mal elaboradas” por la Escuela Emilio Gouchón, lo que dio lugar a la presencia del entonces director departamental de Escuelas de Colón, Eduardo Paredes.

La docente Popp hizo pública su cesantía y cuestionó severamente el procedimiento, que según relató a Entre Ríos Ahora sólo fue votado por los vocales políticos del Tribunal de Disciplina, no así por los representantes gremiales. En su posteo en Facebook contó que “he sido cesanteada por el CGE, cosa que con mi abogado esperábamos por las serias irregularidades, falsas denuncias, filtración de información, apriete de testigos, política de por medio, porque hasta un intendente preguntaba y pedía mi cabeza, pero ahora podemos ir a la Justicia, donde habrá imparcialidad, donde no podes falsear ni testificar con mentiras y demás”.

“La única realidad es que me han dejado sin sueldo, sin mi sustento económico, una mujer con 50 años que toda la vida vivió de su profesión, criando tres hijos sola”, señaló, y agregó: “Los que realmente me conocen saben lo que soy como maestra y lo que amo mi profesión, cómo he defendido siempre la Escuela Pública”

Y apuntó: “Ahora, en la instancia judicial voy con todo y contra todos los que me han truncado mi carrera, mi sustento económico, mi salud y mi buen nombre”.

Su abogado, Alejandro Guidotti, adelanta que van a efectuar una presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay. «Creemos que hubo serias irregularidades en el expediente administrativo, que van contra todo derecho de defensa», sostuvo.

Entre Ríos Ahora