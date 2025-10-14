Darío Schneider y el Radicalismo Entrerriano Fortalecen su Apuesta Legislativa con el Apoyo de Mario Negri

Encuentro Clave con un Histórico Referente UCR
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios del Gobierno de Entre Ríos y candidato a Diputado Nacional por la lista del radicalismo entrerriano, Darío Schneider, mantuvo un importante encuentro con el referente de la UCR, Mario Negri, en un claro respaldo a la campaña legislativa provincial.
La reunión se produce a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre, donde se definirá la renovación de bancas nacionales.
El apoyo de Negri, un político de vasta experiencia legislativa y oriundo de Lucas González (Entre Ríos), a la lista que integra el radicalismo entrerriano sella un gesto de unidad partidaria.
Palabras de Schneider sobre el Apoyo de Negri
Schneider destacó la importancia de contar con un líder de la trayectoria de Negri, resaltando el valor de su aporte:
”Me reuní con Mario Negri. El apoyo a esta elección y al Radicalismo de Entre Ríos es una inmensa alegría y responsabilidad para mí. Su experiencia, honestidad y generosidad será fundamental para el proceso legislativo nacional. Gracias por tu apoyo a la lista que integra el radicalismo entrerriano de cara a estas elecciones del 26 de octubre,” afirmó el Ministro.
Compromiso con la Gestión Provincial de Frigerio
La lista que integra el Radicalismo de Entre Ríos, y de la cual Darío Schneider es candidato, busca obtener una fuerte representación en el Congreso para brindar el respaldo necesario a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y a la agenda de transformaciones que impulsa el Gobierno Provincial.
El objetivo es consolidar un bloque legislativo que garantice estabilidad política y la capacidad de diálogo necesaria en el ámbito nacional para impulsar leyes que beneficien directamente a la provincia de Entre Ríos, priorizando la defensa de la gestión y los intereses de los entrerrianos.