Dal Molín: “Mientras algunos hablan de cierres, en Entre Ríos hay más establecimientos industriales registrados que en 2023”

El senador provincial Rubén Dal Molín destacó las políticas implementadas por el Gobierno de Entre Ríos para acompañar al sector productivo. “La industria se defiende con hechos, no con discursos”, afirmó.
Ante las críticas del diputado Enrique Cresto a la política industrial del Gobierno provincial, Dal Molín contrapuso los datos del Registro de Establecimientos Industriales de Entre Ríos y las medidas adoptadas para reducir costos y facilitar la actividad productiva.
“Es fácil hacer política a partir de una foto aislada. Pero los datos muestran una realidad distinta: en 2023 había 1.006 establecimientos industriales registrados y actualmente hay 1.025. Son 19 establecimientos más”, señaló.
El senador remarcó que la gestión provincial trabaja para generar mejores condiciones para quienes producen, invierten y crean empleo en Entre Ríos.
“Hoy una industria puede acceder a una alícuota diferencial de Ingresos Brutos de entre el 0 y el 1,5 por ciento, frente a una alícuota general del 5 por ciento. Además, cuenta con beneficios sobre el costo de la energía eléctrica. Eso es acompañar al sector con medidas concretas”, sostuvo.
Dal Molín también destacó la puesta en marcha del nuevo Registro de Establecimientos Industriales, que permite realizar el trámite de manera gratuita y completamente digital a través de Mi Entre Ríos, con renovación automática anual.
“Mientras algunos intentan instalar que el Gobierno provincial les da la espalda a las industrias, nosotros simplificamos trámites, reducimos costos y generamos herramientas para que las empresas puedan producir, invertir y crear empleo. La industria se defiende con hechos, no con discursos”, concluyó.
Giampaolo: “Antes de candidaturas, tenemos la obligación de acordar ideas comunes y soluciones”
El expresidente del Concejo Deliberante de Concordia y dirigente del Partido Justicialista, Mariano Giampaolo, habló sobre la reconfiguración del peronismo, la necesidad de recuperar el rol de oposición y la construcción de una alternativa política basada en propuestas. “Hasta que no solucionemos los problemas concretos de la gente, es ofensivo que hablemos de candidaturas”, sostuvo.
El dirigente del Partido Justicialista y expresidente del Concejo Deliberante de Concordia, Mariano Giampaolo, visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde participó del programa Punto de Inflexión y dejó definiciones sobre el presente del peronismo, el rol de la oposición y el escenario político de cara al futuro. #AnalisisLitoral, #Periodismo, #Medios, #LibertadDePrensa, #Noticias, #Opinion, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Actualidad, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @radiomitre, @rivadavia630, @rosariotres, @lavozcomar, @eloncecom
𝗖𝗥𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗦𝗧Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟. 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦, ¿𝗤𝗨𝗜É𝗡 𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗗𝗢?
Enrique Cresto ya mira hacia 2027 y no esconde sus aspiraciones de llegar a la Gobernación de Entre Ríos. Tiene derecho a quererlo. Tiene derecho a criticar a Milei. Tiene derecho a cuestionar a Frigerio.
Pero hay una pequeña cuestión: si quiere gobernar, también tendrá que aceptar que lo gobiernen las preguntas.
Cresto cuestiona la recesión, el endeudamiento de las familias y la pérdida del poder adquisitivo. Bien. Pero entonces aparecen algunas preguntas incómodas: ¿qué pasó durante los años en que el peronismo tuvo el poder? ¿Por qué Argentina llegó a una inflación descontrolada, pobreza estructural y familias cada vez más endeudadas? ¿Por qué Concordia, después de tantos años de gobiernos peronistas, continúa apareciendo entre las ciudades con mayores niveles de pobreza?
Y una más: ¿qué propone Cresto hacer distinto de lo que hizo su espacio político durante todos estos años?
Porque decir que Milei se equivoca es fácil. Decir que Frigerio se equivoca también.
Lo difícil es explicar qué haría uno mismo cuando tenga el poder.
Cresto dice que “todos tenemos el bastón de mariscal”.
Perfecto.
Pero cuidado: el bastón de mariscal no viene con inmunidad para las preguntas.
Si quiere ser gobernador, que se presente. Que compita. Que explique. Que muestre números. Que diga qué va a cambiar. Y que acepte que los entrerrianos también tienen memoria.
🔥 ¿VOS LE DARÍAS A CRESTO EL BASTÓN DE MARISCAL PARA GOBERNAR ENTRE RÍOS EN 2027?
👇 Sí o no. Y contanos por qué.
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El Gobierno anticipó al Financial Times una migración de 4 millones de personas desde Buenos Aires al interior #AnalisisLitoral, #BuenosAires, #CABA, #AMBA, #Interior, #Federalismo, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @rosariotres, @lavozcomar, @cadena3com