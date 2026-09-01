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El senador provincial Rubén Dal Molín cuestionó las declaraciones periodísticas en las que Marcelo Casaretto manifestó su intención de competir por la Gobernación de Entre Ríos y sostuvo que “antes de pedirles a los entrerrianos que le confíen la provincia, debe explicar qué ocurrió durante su conducción de ATER”.

“Casaretto dice en los medios que quiere ser gobernador y que no le interesa ocupar ningún otro cargo. Está en todo su derecho de expresar una aspiración política, pero quien pretende administrar Entre Ríos también debe estar dispuesto a responder por las decisiones y los mecanismos de control que funcionaron durante el período en que estuvo al frente de ATER”, afirmó Dal Molín.

Casaretto condujo la Administradora Tributaria de Entre Ríos entre 2011 y 2015, período que comprende parte de las compensaciones tributarias fraudulentas investigadas por la Justicia.

La nueva denuncia fue presentada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció mediante un juicio abreviado su participación en las maniobras. En su presentación, sostiene que el nivel de las operaciones realizadas excedía las posibilidades de los empleados administrativos y requería intervención de los niveles superiores del organismo.

“Estamos hablando de expedientes, resoluciones, modificaciones de cuentas tributarias y accesos informáticos. Casaretto debe explicar qué mecanismos de supervisión existían durante su gestión, qué nivel de intervención tenía la conducción sobre esas operaciones y qué información llegaba a las autoridades del organismo”, planteó el senador.

Dal Molín también cuestionó que el exdirector de ATER invoque la denuncia que presentó en 2014 como una prueba definitiva de inocencia.

“Haber presentado aquella denuncia es un antecedente que deberá valorar la Justicia, pero no alcanza por sí solo para cerrar cualquier otra línea de investigación. La nueva presentación sostiene precisamente que aquella denuncia pudo haber sido utilizada para apartar las sospechas de la conducción. Corresponde que la Justicia determine si lo denunciado tiene sustento y, en ese caso, cuáles fueron las responsabilidades”, remarcó.

Finalmente, el senador sostuvo: “Si Casaretto aspira a gobernar Entre Ríos, tiene que estar dispuesto también a explicar su gestión anterior y a que la Justicia determine si existieron fallas de control y responsabilidades en el funcionamiento de ATER”.