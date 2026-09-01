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Como presidenta de la Asociación Civil Polska Concordia, considero necesario realizar esta aclaración pública ante algunas versiones difundidas en prensa que, a nuestro entender, no reflejan lo que realmente ocurrió con el traslado del busto de San Juan Pablo II a Salto.

En los días previos al acto realizado el 29 de agosto, surgieron dificultades administrativas para trasladar el busto desde Concordia. Si bien los trámites habían sido iniciados con anticipación y nuestra Asociación presentó toda la documentación solicitada, algunas gestiones que se nos habían informado como encaminadas finalmente no estaban concretadas.

Ante esta situación, viajé personalmente a Salto junto a Franco Kuczewski, descendiente de polacos, para intentar resolver el inconveniente.

Nos contactamos con representantes del Gobierno argentino y posteriormente con la Aduana de Salto, donde explicamos la situación y la importancia de poder cumplir con una jornada que ya había sido anunciada y que reuniría a autoridades religiosas, representantes de las comunidades polacas y diplomáticos de Polonia.

Queremos dejarlo absolutamente claro: las Aduanas de Argentina y Uruguay nos ayudaron.

Los funcionarios nos orientaron, nos acompañaron y buscaron una solución para que el busto pudiera estar en Salto para el acto del 29 de agosto.

Por eso consideramos injusto que se presente a las Aduanas como responsables de haber impedido o dificultado el evento. Nuestra experiencia fue exactamente la contraria.

Agradecemos especialmente a los funcionarios de la Aduana de Concordia y de la Aduana de Salto por su predisposición, profesionalismo y calidad humana.

Actualmente, el busto se encuentra nuevamente en Concordia, bajo el resguardo de nuestra Asociación. Siguiendo las indicaciones recibidas por ambas Aduanas, se realizan las gestiones administrativas necesarias para concretar su traslado definitivo a Salto.

Mientras tanto, también se trabaja en el acondicionamiento del espacio donde será emplazado, que todavía requiere obras y terminaciones.

El Obispado de Salto, a través de Monseñor Arturo Fajardo, continuará acompañando las gestiones ante las autoridades correspondientes para que, cumplidos todos los requisitos, el busto pueda regresar a Salto y quedar definitivamente instalado en el lugar previsto.

Esta aclaración no busca confrontar con nadie. Busca simplemente poner los hechos en su lugar y reconocer a quienes nos ayudaron cuando más lo necesitábamos.

A los funcionarios de las Aduanas de Argentina y Uruguay:

GRACIAS.

Gracias por escucharnos, orientarnos y ayudarnos.

Detrás de aquel traslado había mucho más que un trámite: había un homenaje a San Juan Pablo II y una jornada que logró unir a Argentina, Uruguay, Paraguay y Polonia.

🇦🇷🤝🇺🇾🤝🇵🇱

Huellas que nos unen.

Fraternidad que construye puentes.

Silvia Daniela Sierak

Presidenta

Asociación Civil Polska Concordia