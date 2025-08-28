Cuando un gesto vale más que mil discursos

En política, no todos los gestos tienen el mismo peso. A menudo, estamos acostumbrados a que los mandatarios utilicen escenas de cercanía para alimentar la maquinaria de la propaganda. Sin embargo, hay momentos en los que la sencillez de un acto puede tener un valor distinto, especialmente cuando se trata de compartir un plato de comida con quienes menos tienen.

Eso sucedió en Concordia, donde el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio aceptó la invitación del equipo de cocineras de la escuela Nuestra Señora de Lourdes para sentarse a la mesa y almorzar junto a los niños que alli asisten de una milanesa con puré.

Lejos de las puestas en escena grandilocuentes que el peronismo otrora supo cultivar durante décadas, este gesto —que en otro contexto podría confundirse con demagogia— cobra otra lectura si se convierte en un hábito: la de un gobernador que decide experimentar en carne propia el día a día de los sectores más vulnerables, más allá de los diagnósticos en los informes oficiales.

En palabras del propio mandatario:

“Hoy, en Concordia, el equipo de cocineras de la escuela Nuestra Señora de Lourdes me invitó a comer una milanesa con puré. Fue una alegría inmensa compartir ese momento y ver cómo ha cambiado la gestión de nuestros comedores en estos meses de gestión. ¡Muchas gracias por recibirme con tanto cariño!”.

El desafío está en que esto no quede en una postal ocasional. Que compartir la mesa con los chicos de los comedores populares se convierta en una práctica constante, recorriendo distintos puntos de la provincia. Porque en la sencillez de esos encuentros se reflejan realidades que los despachos no muestran y que, de ser asumidas con honestidad, pueden transformar la forma en que se gobierna.

Un plato de comida puede ser un puente entre la política y la gente, siempre y cuando detrás no haya solo fotos, sino compromiso.