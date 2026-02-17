WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El jueves 19 de febrero será el turno de Rosario y La Capital. En tanto que el viernes 20 de febrero, será alcanzado el resto de los departamentos de la provincia. Estos 300 créditos hipotecarios se suman a los 5.858 ya otorgados. Cómo inscribirse y actualizar la información

Más de 46 mil santafesinos participan del 19° sorteo mensual de Nido, los créditos hipotecarios impulsados por el Gobierno de la Provincia y el Banco Municipal (BM) que tienen la tasa de interés más baja del país. El sorteo se realizará en dos jornadas: el jueves 19 de febrero, se sortearán los créditos destinados a La Capital y Rosario. En tanto que el viernes 20 de febrero, será el turno de los 17 departamentos restantes. En total, se sortearán 300 créditos que se sumarán a los 5.858 ya otorgados.

Las jornadas se realizarán en Lotería de Santa Fe y se transmitirán por el canal de YouTube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS.

Inscripción y actualización

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.

Quienes se hayan anotado previamente, deben actualizar su información accediendo al enlace indicado.

Requisitos



Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación.

También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, desde la Provincia se destaca que quienes no superen el filtro, pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país



El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de 60.000 millones de pesos, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de 100 millones de pesos, para adquisición y construcción de vivienda y de 25 millones de pesos, para finalización.

La cuota será en valor UVA más 4,2 por ciento para la demanda general, y UVA más 3 por ciento para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.