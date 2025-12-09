WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El mandatario provincial hizo este anuncio luego del acto de egreso de la 6ta promoción de cabos de la Policía de Corrientes. Además, señaló que combatir el narcomenudeo permitirá reducir la violencia urbana y los microdelitos.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este martes el acto de egreso de la 6ª Promoción de Cabos de la Policía de la Provincia. Tras esto, el mandatario se dispuso a hablar con la prensa y destacó la nueva Ley de Narcomenudeo.

El acto se desarrolló en la intersección de la avenida Santa Catalina y Nini Flores, y reunió a autoridades provinciales y municipales, como integrantes de la fuerza.

Al respecto, el gobernador destacó que “más de 600 efectivos estamos incorporando a la fuerza” y agregó que “es muy importante porque estamos reforzando la seguridad en todo el territorio provincial”.

Ley de Narcomenudeo y lucha contra las bandas delictivas

Valdés mencionó que “el día de ayer (lunes) hemos firmado el decreto reglamentario de la Ley de Narcomenudeo”, y detalló que el mismo estará vigente desde el 1° de febrero de 2026.

“Creo que hay una nueva dinámica, hay una Policía absolutamente fortalecida”, dijo Valdés sobre la actualidad de esta fuerza. “Repasamos lo que hicimos en los últimos ocho años y vimos que evolucionamos mucho y hoy estamos preparados de otra manera en lo que respecta a la materia de seguridad”, acotó el mandatario provincial.

El gobernador dijo que “combatir el narcomenudeo es también combatir el microdelito, que es lo que vemos permanentemente en las calles de nuestras ciudades”, y mencionó que se busca “evitar la violencia entre el choque entre aquellas personas que se disputan territorio, como vemos en los grandes centros poblacionales”.

A esto último agregó que se debe trabajar “con la inteligencia policial, con inteligencia criminal, Justicia Federal y Provincial” para evitar esos escenarios.

Nueva infraestructura y equipo

El gobernador mencionó la inversión en la fuerza policial, aludiendo a que “es necesario que así sea, la Policía no debe decaer”.

“Vemos que la mayoría de los patrulleros están en condiciones, muchas comisarías hemos refaccionado en el último tiempo, muchas otras hemos inaugurado”, dijo Valdés y agregó que “tenemos la Escuela de Policía prácticamente nueva”, siendo esta “la más moderna del norte argentino”.

Reunión con el embajador de la India

En simultáneo al acto de egreso de los nuevos policías correntinos, el embajador de la India llegó este martes a Corrientes, quien se reunió con representantes del Ministerio de Salud.

Al respecto, Valdés dijo que “después me voy a sumar a la agenda forestal” y finalizó diciendo que “es un signo muy importante que nos acompañe el embajador porque eso quiere decir que vamos a paso firme para complementar la industria y producción entre ambos países”.