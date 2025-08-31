Concordia: Un hombre se descompensó y murió cuando realizaba actividad física en el Parque San Carlos

El hecho ocurrió este sábado.

Un hombre murió en Concordia, en la zona del Parque San Carlos. Según los datos preliminares, tendría entre 35 y 45 años. El mismo se descompensó mientras realizaba actividad deportiva.

La víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio, de acuerdo a lo que determinó la médica policial que intervino en el lugar.

El hombre fue hallado por otra persona que también se encontraba realizando actividad física en el parque, y quien dio inmediato aviso a la policía. Al arribar los funcionarios, constataron que ya no presentaba signos vitales.

En un primer momento se desconocía la identidad del fallecido, aunque más tarde la misma fue confirmada a raíz del trabajo realizado por la División Policía Científica de la Jefatura Departamental de Concordia, aunque aún no fue comunicada.

