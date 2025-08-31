Paraná : una mujer cruzó a pie el Túnel Subfluvial

El cruce peatonal del Túnel Subfluvial por una mujer fue filmado por automovilistas y se viralizó en redes. El ente interprovincial inició una investigación.

Una mujer cruzó a pie el Túnel Subfluvial y activó una investigación oficial. La escena fue captada por personas que circulaban en un vehículo por el viaducto que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los usuarios habituales de la traza. Desde el Ente del Túnel Subfluvial emitieron un comunicado oficial y anunciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.

“Se activaron los protocolos correspondientes y se inició una investigación para aclarar lo sucedido”, informaron desde la entidad. El cruce peatonal por el túnel está terminantemente prohibido debido a los altos riesgos que representa, tanto para la integridad de la persona que transita como para la seguridad vial del resto de los usuarios.

En el video viral, se puede ver claramente a una mujer caminando por una de las márgenes internas del túnel, mientras es filmada desde un vehículo en movimiento. Aunque no se difundieron datos personales, ni se confirmó su identidad, las imágenes generaron todo tipo de comentarios en redes sociales.

Seguridad en riesgo y consecuencias legales

Ante la repercusión del hecho, el Ente del Túnel Subfluvial publicó un comunicado oficial en el que advierte sobre los peligros de este tipo de conductas. “El ingreso peatonal está terminantemente prohibido por los graves riesgos que implica para la seguridad de todas las personas usuarias. Esta conducta puede afectar la salud —por la exposición a gases de combustión y las condiciones de un ambiente confinado— y acarrear consecuencias legales para quien la realice, conforme a la normativa vigente”, expresa el texto difundido.

Además de los riesgos físicos como intoxicación o accidentes, el tránsito peatonal no autorizado puede provocar interrupciones en la circulación vehicular e incluso generar emergencias dentro de una infraestructura crítica como es el Túnel Subfluvial.

Fuentes cercanas al organismo indicaron que no es la primera vez que se detecta una conducta inapropiada en el viaducto, pero sí una de las pocas que fue registrada en video. Las cámaras de seguridad también habrían captado el recorrido de la persona, aunque esto no fue confirmado oficialmente. (Con información de LT10)