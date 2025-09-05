Chaco-Corrientes: Ataco vuelve a circular con normalidad tras el pago de sueldos

La UTA de Chaco había anunció una medida de fuerza este viernes temprano. Sin embargo, las unidades interprovinciales comenzaron a circular después que los trabajadores de la empresa cobraran sus haberes.

Luego de una jornada de tensión y paro, el transporte Chaco y Corrientes de la empresa Ataco Norte volvió a circular con normalidad a partir de las 12:00 del mediodía de este viernes. La medida se tomó luego de los trabajadores de la empresa recibieran sus haberes correspondientes. No obstante, aún persiste la medida para las unidades detransporte urbano de Chaco.

La medida de fuerza que había comenzado a la medianoche de este jueves, a raíz de la falta de pago de sueldos a los choferes, fue levantada tras el depósito de los sueldos a los trabajadores.

El paro afectó a las líneas urbanas e interprovinciales de Ataco Norte, pero con el pago de los salarios, los trabajadores decidieron retomar sus tareas, lo que permitió la reanudación del servicio en el horario habitual.

A pesar de la normalización en el servicio interprovincial Chaco-Corrientes, el transporte urbano e interurbano en Resistencia permanece suspendido hasta que los trabajadores reciban la totalidad de sus salarios. En este sentido, se espera que la situación se resuelva en las próximas horas.

En cuanto a la otra empresa que brinda el servicio, Ersa, aunque continúa operando las líneas interprovinciales, se registran demoras de aproximadamente 40 minutos.

Además, se conoció que Ersa presentó un concurso preventivo de crisis ante la Subsecretaría de Trabajo de Corrientes, lo que derivará en una reunión clave el próximo lunes 8 de septiembre con la participación de la empresa.