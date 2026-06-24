Brasil, con Vinicius y al vuelta de Neymar: victoria con autoridad y primero

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Con un doblete del crack del Real Madrid y uno de Matheus Cunha, la Verdeamarela goleó 3-0 a Escocia y quedó puntera.

Dónde está parado Brasil? ¿Para qué está, más allá del aura ganadora que siempre lo precede y lo acompaña, y por la que siempre es difícil bajarlo de su condición de candidato? El interrogante, más allá de la clara victoria frente a Escocia, se mantiene vigente, aunque en este partido el equipo de Ancelotti mostrara algunas virtudes que no se habían visto tanto en encuentros anteriores. Eso, de por sí, es un paso adelante importante, al menos para que todo el mundo sepa que al Pentacampeao nunca hay que sacarlo de la lista de aspirantes.

Por lo pronto, la ratificacion de Vinicius Junior como un fuoriclasse que puede hacer un desastre en cualquier momento y que volvió a ser factor clave más allá de los tres goles (uno anulado) que le anotó a Escocia. También, por la aparición de otros valores importantes, como Rayan, Danilo y Bruno, que le dieron otro sustento a su juego y, por qué no, por la confianza que fue asomando conforme el partido ante Escocia encontró, bastante rápido, su rumbo.

Doblete de Vinicius (AP).

De todas maneras, claro, no se puede obviar la insólita vocación del equipo escocés de pegarse tiros en los pies. Desde la primera jugada de McKenna: quiso salir jugando, enganchó para adentro en el área y se encontró con la presión de Rayan, la pelota rebotó en el delantero brasileño y le quedó servida a Vinicius para su primer gol, cuando iban apenas 6 minutos y no había pasado nada. Con una Escocia que, ojo, se había animado a plantarse en el campo rival. Pero que en una jugada lo arruinó todo.

Aunque claramente no fue una situación aislada, sino que Carletto tenía estudiada la tendencia de de Escocia de querer salir jugando, porque casi todas las chances de gol del Scratch nacieron de una presión fulminante sobre el portabalón.

Así fue cuando Vinicius apretó a Hendry y definió, aunque el VAR determinó un leve, pero concreto, contacto del delantero sobre el defensor. Así, también, generó una chance Rayan que se fue cerca. Y así llegó el segundo gol, luego de un rechazo corto (buscando un pase) de Robertson, que derivó en un centro para otro gol de Vini.

El festejo de la Verdeamarela (AP).

Entre un gol y otro, hubo dudas en Brasil que Escocia no llegó a aprovechar, más allá de un par de aproximaciones con centros cruzados. Pero fueron momentos, en definitiva, que no modifican la nota final de un Brasil que dio un paso adelante.

El segundo tiempo estuvo de más en términos futbolísticos pero le sirvió al equipo de Ancelotti para seguir aceitando la máquina. Vini pudo hacer el tercero, aunque después apareció Bruno para hacer un jugadón y dejarle la goleada servida a Cunha.

Y no mucho más. Brasil levantó el pie del acelerador y Escocia generó dos o tres chances claras, pero ahí apareció Alisson.

Volvió Neymar (REUTERS).

La última buena noticia fue la vuelta de Neymar para que juegue un rato. Ahí podría estar la otra llave que marque la diferencia. Por ahora, Brasil se clasificó primero y mostró las uñas. Por cómo venía la cosa, ya es bastante.