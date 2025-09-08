Avance quirúrgico en Chajarí: cirugía de próstata por laparoscopia, un hecho histórico en el hospital local

El hospital Santa Rosa de Chajarí continúa dando pasos firmes en materia de innovación quirúrgica.
En los últimos días se concretó una intervención inédita en la institución: el doctor Rodrigo Chaparro realizó con éxito una resección endoscópica de próstata por vía laparoscópica, un procedimiento que nunca antes se había efectuado en el nosocomio.
“A diferencia de la cirugía tradicional, la técnica laparoscópica ofrece importantes beneficios, ya que reduce de manera significativa los tiempos de recuperación, acorta la internación y permite un regreso más rápido a la vida cotidiana y laboral”, dieron a conocer. Como muestra de ello, informaron que el paciente permaneció internado 96 horas y luego recibió el alta en buen estado de salud.
La cirugía estuvo acompañada por la anestesióloga Heysa Alzuru y contó con la participación activa del equipo de quirófano: enfermeros, instrumentadora y personal de apoyo, así como también del servicio de internación, quienes desempeñaron un rol fundamental en la preparación, el desarrollo y el cuidado posterior del paciente.
“Fue un éxito la cirugía”, afirmó el doctor Chaparro, subrayando que este logro es posible gracias al esfuerzo conjunto de un equipo comprometido y profesional.
Con esta intervención, el hospital Santa Rosa reafirma su compromiso con la incorporación de procedimientos de vanguardia y con la mejora continua en la atención de la salud pública.Fuente: El Entre Ríos / Hospital Santa Rosa