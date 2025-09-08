“El peronismo sigue de pie” afirmó Bordet tras la victoria en provincia de Buenos Aires

El ex gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet felicitó al gobernador Axel Kicillof y a los candidatos de Fuerza Patria por el “contundente triunfo”.
Lo hizo a través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Este resultado demuestra que el peronismo sigue de pie, defendiendo los derechos de las mayorías frente al ajuste y la exclusión que propone Milei”.
Asimismo, afirmó que esto constituye “un anticipo de lo que podemos lograr en Entre Ríos en octubre con la convicción de que hay otro camino posible”.
Finalmente, Bordet subrayó: “Con organización y unidad, el peronismo se prepara para abrir una nueva etapa de desarrollo y justicia social en la Argentina”.