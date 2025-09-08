Cresto celebra el triunfo de Kicillof y destacó la “unidad” necesaria para octubre

A través de su cuenta en la red social X, el diputado provincial Enrique Tomás Cresto –ex intendente de Concordia– celebró este domingo por la noche el contundente triunfo electoral del justicialismo en la provincia de Buenos Aires.

El concordiense lo interpretó como “un freno al ajuste y la crueldad del gobierno nacional”. Asimismo, subrayó la necesidad de “unidad” como herramienta estratégica, especialmente en vista a los comicios de octubre, donde sí se votará en Entre Ríos.

“¡Felicitaciones Axel Kicillof! Los bonaerenses ratificaron su confianza en tu gestión. Este triunfo es un freno al ajuste y la crueldad del gobierno nacional. Con unidad, vamos a impulsar el desarrollo y progreso de nuestra Patria. ¡Fuerza Patria!”, posteó Cresto en sus redes sociales.

La relación entre Cresto y Kicillof ya tuvo otras escenas de acercamiento, más allá de expresiones de afinidad política. En diciembre de 2024, Cresto habló sobre la necesidad de reconstruir el peronismo junto a figuras como Kicillof, Cristina y otros referentes.

Más relevante aún, en octubre del mismo año, el dirigente bonaerense Andrés Larroque reunió en Buenos Aires a Enrique Cresto y a Ángel Giano con la consigna “El futuro es Axel”, marcando un objetivo común: impulsar la figura de Kicillof para 2027, también en tierras entrerrianas.