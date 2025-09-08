CASCO adhiere al avance del proyecto para crear un régimen especial a los comercios de frontera.

El proyecto de Ley impulsado desde 2018 por el CCISC, al cual el Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia adhiere; busca un régimen especial para pymes de frontera, con exenciones de IVA y un consejo multisectorial para reducir asimetrías cambiarias, frenar el contrabando y dar alivio a las pymes fronterizas.

El proyecto impulsado por el diputado Gustavo Bordet en la Camara de Diputados se da en medio de un sostenido crecimiento del contrabando, Actualmente, hay una diferencia del 40% en productos y las empresas que abrieron sucursales en la zona de frontera por la disparada del consumo, luego tuvieron que cerrar por la posterior caída producto de la apreciación del dólar, según un funcionario clave de Misiones, resalta Ámbito Financiero en su edición.

Esta iniciativa que tiene como finalidad eliminar las desventajas de comercio que existen en las zonas fronterizas, fue elaborado en el seno de la Comisión de Ilegalidad y Fronteras de CAME, y que fuera presentado a diversos legisladores nacionales de la región en los últimos años, con suerte dispar en cuanto a su repercusión y acompañamiento.

El texto establece beneficios impositivos, la creación de un Consejo Nacional del Comercio Fronterizo y un marco regulatorio para incentivar nuevas inversiones.