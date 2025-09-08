CONCORDIA: Nueve Personas Detenidas por Orden Judicial y Quebrantamiento de Arresto Domiciliario durante el Fin de Semana

Durante el último fin de semana, personal policial de las distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia llevó a cabo procedimientos que resultaron en la detención de nueve (9) personas. Las intervenciones se realizaron en cumplimiento de órdenes de captura y detención, así como por el quebrantamiento de arresto domiciliario, medidas dispuestas por distintos Juzgados de Garantías en el marco de causas penales que aún se encuentran en etapa de investigación.

Cabe recordar que el arresto domiciliario es una medida cautelar impuesta por la Justicia como alternativa a la prisión preventiva. Esta consiste en que el imputado permanezca en su domicilio bajo condiciones específicas, mientras avanza el proceso judicial. El incumplimiento de esta medida constituye una violación a la orden judicial y habilita a los magistrados a disponer la captura inmediata del acusado.

Los controles para verificar el cumplimiento del arresto domiciliario se realizan de manera sorpresiva por parte de la fuerza policial. Durante los operativos del fin de semana, se constató que varias personas no se encontraban en sus domicilios al momento de la inspección. Esta situación fue informada a la Oficina de Gestión de Audiencias, que a su vez dio intervención a los jueces competentes, quienes dispusieron de inmediato las órdenes de detención correspondientes.

Como resultado, se procedió a la aprehensión de los individuos involucrados, cumpliendo con las disposiciones judiciales emitidas.

Este tipo de operativos y controles resulta fundamental para garantizar que las personas sometidas a proceso penal respeten las decisiones judiciales, y para evitar que se entorpezca el normal desarrollo de las investigaciones en curso.