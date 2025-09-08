Mauricio Retamar, presidente del Partido Libertario Concordia, celebra la gratuidad del boleto estudiantil como un avance hacia la igualdad de oportunidades

Concordia, 5 de septiembre de 2025 — En una sesión histórica, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó una ordenanza que garantiza la gratuidad del transporte urbano para estudiantes primarios, secundarios y personas con discapacidad. Esta medida coloca a Concordia como el primer municipio de Entre Ríos en implementar una política integral de inclusión educativa.

El presidente del Partido Libertario Concordia, Mauricio Retamar, destacó la trascendencia de esta decisión y la vinculó con una visión liberal que busca promover la igualdad de oportunidades sin descuidar la responsabilidad en la gestión:

“Cada estudiante que hoy puede viajar sin que su familia se preocupe por el costo del boleto es un paso hacia una sociedad más justa. Desde nuestra mirada liberal, defendemos la libertad individual, pero también creemos en un Estado que debe garantizar que la educación sea accesible para todos, con reglas claras y transparencia fiscal.”

La ordenanza establece que los estudiantes podrán acceder a hasta cuatro boletos gratuitos por día, lo que asegura la asistencia diaria a clases y representa un alivio económico para muchas familias. A la par, se implementa el ‘Boleto Concordiense’, que ofrece un 30 % de descuento a los residentes que registren su tarjeta SUBE en la ciudad, reduciendo la tarifa plana de $1.400 a $980.

Para Retamar, esta política es un ejemplo de cómo el liberalismo puede ser sensible e inclusivo, sin caer en desequilibrios financieros:

“Un verdadero liberalismo no significa desentenderse de los problemas sociales, sino diseñar soluciones responsables que permitan a cada persona desarrollarse en libertad. Este esquema tarifario no sólo apoya a los que más lo necesitan, sino que también cuida las cuentas públicas.”

Otro punto clave es que las tarifas se actualizarán de manera semestral y objetiva, según factores como salarios, combustible y neumáticos.

“La previsibilidad y la transparencia en la actualización de tarifas generan confianza y aseguran que las medidas se sostengan en el tiempo. Así es como se gobierna con seriedad”, enfatizó Retamar.

Una Concordia con mirada liberal

La aprobación de esta ordenanza no sólo significa un alivio para miles de estudiantes y familias, sino que también representa un cambio de paradigma en la política pública local.

Mauricio Retamar aseguró que este es el camino que Concordia debe profundizar:

“Nuestro compromiso, como Partido Libertario Concordia, es trabajar por una ciudad moderna, justa y libre, donde cada concordiense tenga las mismas oportunidades de progresar. Hoy celebramos un paso concreto hacia ese futuro.”