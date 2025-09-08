La concejal Claudia Villalba participó de la asamblea anual de ADEPA y advirtió sobre el avance contra la libertad de expresión

Puerto Madryn. La concejal de Concordia, Claudia Villalba, participó de la asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), un encuentro que volvió a poner en debate el rol del periodismo y las crecientes restricciones que enfrentan los medios en el país.

En diálogo con una emisora radial, Villalba destacó que uno de los temas centrales fue la defensa de la libertad de expresión, frente a los ataques y limitaciones judiciales que afectan a periodistas en todo el territorio. “Estamos viviendo un ataque a la prensa en todo el país, que viene directamente desde el gobierno, cuando siempre se defendió la libertad de expresión”, afirmó.

La edil recordó que desde hace algunos años es invitada a las asambleas de ADEPA y valoró estos espacios de reflexión colectiva. “Siempre enriquecen y ayudan en esto de poder defender la libertad de expresión”, remarcó.

Villalba aprovechó la oportunidad para compartir la situación de Concordia, donde denunció el cierre de una radio pública que, según sostuvo, cumplía un rol fundamental en garantizar la pluralidad de voces.

“Era un medio muy escuchado, abierto a la comunidad, donde nunca se ejerció censura ni se utilizó como herramienta de propaganda. Desde la cultura y el deporte hasta la política, todas las expresiones tenían lugar. Ese espacio fue avasallado, y su cierre responde a una estructura nacional que avanza contra los medios, la salud, la educación y hasta la discapacidad”, expresó.

La concejal advirtió que Concordia necesita un gobierno que sostenga la pluralidad informativa, ya que es una ciudad con particularidades sociales que requieren de medios abiertos e imparciales.

La asamblea de ADEPA concluyó con un llamado a fortalecer la defensa de la libertad de prensa en Argentina, resaltando que los desafíos actuales exigen un compromiso renovado de medios, periodistas y dirigentes sociales.