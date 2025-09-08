¡Marcela Morelo desembarca en Concordia con todo!

Una noche única para cantar, emocionarse y disfrutar de sus clásicos en vivo
📅 Miércoles 9 de octubre – 21:30 hs
📍 Teatro Gran Odeón, Concordia
Una fecha imperdible
Marcela Morelo llega a Concordia para ofrecer un espectáculo muy especial dentro de su gran gira nacional 2025. Será una noche cálida, auténtica y cargada de música intensa, en la que no faltarán temas que ya son parte de nuestra historia colectiva.
Una artista que enamora desde hace tres décadas
Raíces, consagración y estilo propio
Marcela Alejandra Lucía Morelo, oriunda de Lanús (1969), es una cantautora que fusiona pop latino con folclore, generando un estilo único. Comenzó a estudiar música desde chica y debutó en el mundo profesional con su disco Manantial en 1997, que incluyó éxitos como “Corazón Salvaje” y “La Fuerza del Engaño”. Ese álbum fue rápidamente galardonado con Disco de Oro y Platino, y catapultó su incursión en el panorama musical nacional e internacional.
Con más de un millón de discos vendidos en América Latina y Europa, Marcela cosechó distinciones como ocho premios Carlos Gardel, nueve discos de Oro y dos de Platino, además del Premio Konex al “Romántico Melódico” en 2025.
Trayectoria y reconocimientos
- Más de 25 años de carrera, con al menos 11 discos de estudio editados
- Gran hit tras hit: desde “Corazón Salvaje” hasta “Te está pasando lo mismo que a mí” y “Luna Bonita”, que forman parte del repertorio de casi toda una generación
- Sus giras no se limitan a Argentina: fue ovacionada en escenarios referentes como el Teatro Colón (Buenos Aires), Piazza Spagna (Roma) y Las Ventas (Madrid), entre otros
Evolución musical y conexión íntima con su público
Marcela construye su música junto a su vida personal: su pareja, Rodolfo Lugo —productor, compositor y compañero de toda la vida— es parte inseparable de ese proceso creativo. En 2020 sorprendió con Tu Mejor Plan, un álbum de versiones con canciones que interpretaba en sus primeros días cantando en bares, como “No Podrás”, y otros clásicos del pop latino.
También celebró sus 25 años de carrera con una gira especial, recorriendo ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza y culminando con una emotiva presentación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en diciembre de 2025.
Concordia vibrará con su música
Este paso por Concordia forma parte de un tour pensado para conectar con su público en cada rincón del país. En este show se podrá disfrutar de su voz reconfortante, su sensibilidad para cantar al amor y a la vida, y esa capacidad para que cada canción nos represente.
Detalles importantes de la presentación
- Fecha: Miércoles 9 de octubre – 21:30 hs
- Lugar: Teatro Gran Odeón, Concordia
- Entradas: Online en PassLine o boletería desde las 18 hs
- Info y reservas: WhatsApp 345 4226 655
-
Entradas ya disponibles
- Online, a través de PassLine: www.fundacionodeon.com.ar
- En boletería, todos los días a partir de las 18 hs
- Consultas por WhatsApp: 345 4226 655
¡No te quedes afuera de este concierto inolvidable! 💙