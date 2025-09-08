Los gobernadores felicitaron a Kicillof y dijeron que la elección bonaerense es “un llamado de atención” para Milei

Los dirigentes de Provincias Unidas optaron por compartir un mensaje unificado, mientras que los mandatarios peronistas celebraron la victoria de Fuerza Patria

Pasadas las 21 horas, comenzaron a conocerse los primeros resultados de las elecciones bonaerenses, que demuestran una victoria del peronismo por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA). En consecuencia, las reacciones de los gobernadores no se hicieron esperar: desde un llamado de atención al Gobierno, con un mensaje unificado, al festejo peronista.

Pese a que el escrutinio continúa, Fuerza Patria se posiciona cerca de 13 puntos por encima de LLA en la Provincia de Buenos Aires, lo que llevó al presidente Javier Milei a reconocer la derrota desde el búnker en La Plata. “Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, señaló.

Los dirigentes provinciales que integran la fuerza Provincias Unidas eligieron hacer eco de la victoria peronista en la Provincia de Buenos Aires con un mensaje unificado en sus redes sociales. Fue el caso de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El mensaje que compartieron los gobernadores de Provincias Unidas

“Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos”, comienza diciendo el comunicado.

“Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común”, cerraron.

Pese a pertenecer a la fuerza federal, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) optó por compartir un mensaje distinto al de sus pares. En ese sentido, precisó “el resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”. Además, felicitó a los intendentes Manuel Passaglia (San Nicolás de los Arroyos) y Pablo Petrecca (Junín) por la elección.

“Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”, concluyó.

Por su parte, los referentes peronistas hicieron lo propio y felicitaron a su homólogo bonaerense Axel Kicillof por la victoria, pero también enviaron un mensaje al Presidente. El primero en expresarse fue Ricardo Quintela, de La Rioja, quien expresó: “El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei. Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla”. La reacción de Quintela

“Felicito al gobernador Axel Kicillof, a los intendentes e intendentas, y a toda la militancia que dejó el alma en cada distrito y pudo llevar un mensaje de esperanza”, escribió y planteó: “Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables NO”.

Mientras tanto, el mandatario sanjuanino, Raúl Jalil, también peronista, sostuvo: “Gobernar es escuchar y decidir. Argentina requiere consensos para dar pie al crecimiento, el desarrollo, la seguridad y la paz social. Por eso las Provincias del Interior productivo también tienen que ser parte del diálogo que la gente pide”. Tal como hizo Quintela, elogió al peronismo bonaerense por su “unión y compromiso” y al gobernador por la “gran elección”. El mensaje de Jalil

Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, consideró a la victoria de Fuerza Patria como un “freno para Milei”. “Felicitamos al pueblo bonaerense por este día de democracia plena y en paz. Una vez más demostró que elige una provincia de trabajo, de producción, igualitaria, que cuida a quienes menos tienen y a quienes todos los días siguen adelante a pesar de las injustas medidas del gobierno nacional”, señaló antes de felicitar a Kicillof.

“Esta elección vuelve a reafirmar que elegimos un Estado eficiente, cercano a cada ciudadano, que busca darle lo mejor: una educación y una salud pública de calidad, una provincia y una nación de trabajo y de producción nacional”, cerró.

El gobernador de La Pampa, Sergio Zilioto, prefirió ser más escueto en sus palabras y se limitó a decir: “Un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo. Se vienen más temporadas”. El tuit de Ziliotto

Uno de los últimos en referirse a los resultados fue Gustavo Sáenz, de Salta, quien resaltó que “el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad”. El mensaje del gobernador Gustavo Sáenz

“No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte”, planteó.