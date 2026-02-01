Autos chinos en Argentina: precios, modelos y por qué crecieron un 500% en ventas
Desde el BYD Dolphin Mini a 23.000 dólares hasta las camionetas de lujo. El “desembarco” asiático ya representa el 5,6% del mercado local gracias a los beneficios fiscales para híbridos y eléctricos.
La llegada de barcos cargados con vehículos desde China dejó de ser una novedad para convertirse en una tendencia consolidada. La oferta de autos del gigante asiático creció un 522% respecto a comienzos de 2025, impulsada por la apertura de importaciones y los cupos libres de arancel para tecnologías verdes.
Aunque muchos esperaban precios “de remate”, los valores se ubican en una franja competitiva pero no disruptiva: compiten por tecnología y equipamiento más que por ser la opción “low cost”.
Lista de precios: ¿Cuánto cuestan los modelos chinos hoy?
A continuación, un relevamiento de los valores de venta al público (en dólares) de los modelos más destacados que ingresaron o se renovaron en el último año:
Entrada de gama y Citycars
- BYD Dolphin Mini (GL): US$ 22.990
- BYD Dolphin Mini (GS): US$ 23.990
SUV Compactos y Medianos
- MG ZS HEV (Híbrido – Confort): US$ 27.500
- MG ZS HEV (Luxury): US$ 29.900
- Chery Tiggo 7 PRO: US$ 32.900
- GAC GS4 Emkoo HEV: US$ 33.800
- JAC JS6: US$ 33.900
- Geely EX5 (Eléctrico): US$ 34.800
- Forthing T5 EVO: US$ 36.840
Alta Gama y Grandes SUV
- GAC GS8: US$ 60.000
¿Por qué no son más baratos?
Si bien ingresan con ventajas arancelarias (especialmente los eléctricos e híbridos que no pagan el 35% de impuesto extrazona), el precio final al consumidor se ve impactado por la logística, el IVA y los impuestos internos.
- El rango general: Un SUV chino promedio oscila entre los US$ 23.000 y US$ 35.000.
- El tope de gama: Las versiones con tracción integral, híbridas enchufables o pickups grandes superan los US$ 50.000, acercándose en algunos casos a los US$ 80.000.
Las marcas que lideran el “desembarco”
El mercado se ha atomizado con la llegada de nuevas insignias y el relanzamiento de otras conocidas. Actualmente, Baic lidera el segmento con el 2,2% del mercado total, seguida por Haval (1%).
Detrás de estas marcas operan grandes grupos empresarios locales:
- Grupo Antelo: Trae Haval, Tank, Ora y relanzó Changan.
- Grupo Corven: Controla Chery, Foton y DFSK.
- Grupo Eximar: Introdujo la histórica MG (ahora de capitales chinos).
- BYD: Es la excepción, operando de forma directa sin importador intermediario.
- Avantek: Importa GAC.
- Grupo Belcastro: Responsable de Baic y Skywell.