WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Desde el BYD Dolphin Mini a 23.000 dólares hasta las camionetas de lujo. El “desembarco” asiático ya representa el 5,6% del mercado local gracias a los beneficios fiscales para híbridos y eléctricos.

La llegada de barcos cargados con vehículos desde China dejó de ser una novedad para convertirse en una tendencia consolidada. La oferta de autos del gigante asiático creció un 522% respecto a comienzos de 2025, impulsada por la apertura de importaciones y los cupos libres de arancel para tecnologías verdes.

Aunque muchos esperaban precios “de remate”, los valores se ubican en una franja competitiva pero no disruptiva: compiten por tecnología y equipamiento más que por ser la opción “low cost”.

Lista de precios: ¿Cuánto cuestan los modelos chinos hoy?

A continuación, un relevamiento de los valores de venta al público (en dólares) de los modelos más destacados que ingresaron o se renovaron en el último año:

Entrada de gama y Citycars

BYD Dolphin Mini (GL): US$ 22.990

BYD Dolphin Mini (GS): US$ 23.990

SUV Compactos y Medianos

MG ZS HEV (Híbrido – Confort): US$ 27.500

MG ZS HEV (Luxury): US$ 29.900

Chery Tiggo 7 PRO: US$ 32.900

GAC GS4 Emkoo HEV: US$ 33.800

JAC JS6: US$ 33.900

Geely EX5 (Eléctrico): US$ 34.800

Forthing T5 EVO: US$ 36.840

Alta Gama y Grandes SUV

GAC GS8: US$ 60.000

¿Por qué no son más baratos?

Si bien ingresan con ventajas arancelarias (especialmente los eléctricos e híbridos que no pagan el 35% de impuesto extrazona), el precio final al consumidor se ve impactado por la logística, el IVA y los impuestos internos.

El rango general: Un SUV chino promedio oscila entre los US$ 23.000 y US$ 35.000.

El tope de gama: Las versiones con tracción integral, híbridas enchufables o pickups grandes superan los US$ 50.000, acercándose en algunos casos a los US$ 80.000.

Las marcas que lideran el “desembarco”

El mercado se ha atomizado con la llegada de nuevas insignias y el relanzamiento de otras conocidas. Actualmente, Baic lidera el segmento con el 2,2% del mercado total, seguida por Haval (1%).

Detrás de estas marcas operan grandes grupos empresarios locales:

Grupo Antelo: Trae Haval, Tank, Ora y relanzó Changan.

Grupo Corven: Controla Chery, Foton y DFSK.

Grupo Eximar: Introdujo la histórica MG (ahora de capitales chinos).

BYD: Es la excepción, operando de forma directa sin importador intermediario.

Avantek: Importa GAC.

Grupo Belcastro: Responsable de Baic y Skywell.