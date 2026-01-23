ATER habilitó un sistema que facilita la declaración de mejoras inmobiliarias
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en vigencia un nuevo sistema para la Declaración Jurada (DDJJ) de mejoras inmobiliarias, que permite a los contribuyentes realizar el trámite de manera digital, gratuita y con un circuito más simple.
La iniciativa se enmarca en las políticas de modernización que impulsa el gobierno provincial y apunta a facilitar el cumplimiento voluntario, mejorar la calidad de la información y suprimir gestiones presenciales innecesarias.
Digitalización
La medida se instrumenta mediante la Resolución N° 17/25 de la Dirección de Catastro, que actualiza formularios e instructivos y ordena especificaciones para la carga y el tratamiento de la información declarada. A partir de estos avances, la DDJJ puede realizarse de manera 100% digital, una modalidad que se incorpora por primera vez para este trámite. El esquema incorpora definiciones técnicas que buscan reducir diferencias en la carga, ordenar criterios y mejorar la consistencia de la información. Entre otros aspectos, se aprueba un listado único de materiales constructivos y se contemplan lineamientos para situaciones particulares, como inmuebles bajo régimen de Propiedad Horizontal.
El proceso paso a paso
El trámite se realiza a través de los servicios de ATER dentro del portal de ARCA, con CUIT y Clave Fiscal. Para completarlo, el contribuyente debe:
Tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico (requisito obligatorio para operar y recibir comunicaciones vinculadas al trámite).
Ingresar a Servicios ATER y seleccionar CATASTRO.
Elegir la opción “Declará tu mejora”, completar los campos requeridos y generar la DDJJ.
Una vez finalizada la presentación, la mejora quedará registrada para su procesamiento y se verá reflejada en la próxima boleta del Impuesto Inmobiliario, en el apartado de metros construidos, de acuerdo con la incorporación de la información declarada.
Alcance del canal digital: cuándo corresponde y cuándo es presencial
El canal digital está habilitado específicamente para la incorporación de nuevas mejoras en terrenos registrados como baldíos, y también para la declaración de nuevas edificaciones en lotes que ya cuentan con construcciones previas. Es decir: está pensado para incorporar “lo nuevo” y actualizar la situación del inmueble cuando se agrega una mejora o una edificación adicional.
En cambio, cuando el trámite requiere modificar información ya existente – por ejemplo, ampliaciones que implican cambios sobre un polígono ya registrado – la gestión debe realizarse de manera presencial, ya que demanda una validación técnica específica según el procedimiento vigente.
En la web oficial de ATER está disponible toda la información vinculada a este nuevo procedimiento: https://www.ater.gob.ar/ater2/DeclaracionDeMejorasConstructivas.asp
Regularizar a tiempo evita contingencias