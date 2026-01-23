WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en vigencia un nuevo sistema para la Declaración Jurada (DDJJ) de mejoras inmobiliarias, que permite a los contribuyentes realizar el trámite de manera digital, gratuita y con un circuito más simple.

La iniciativa se enmarca en las políticas de modernización que impulsa el gobierno provincial y apunta a facilitar el cumplimiento voluntario, mejorar la calidad de la información y suprimir gestiones presenciales innecesarias.

Digitalización

La medida se instrumenta mediante la Resolución N° 17/25 de la Dirección de Catastro, que actualiza formularios e instructivos y ordena especificaciones para la carga y el tratamiento de la información declarada. A partir de estos avances, la DDJJ puede realizarse de manera 100% digital, una modalidad que se incorpora por primera vez para este trámite. El esquema incorpora definiciones técnicas que buscan reducir diferencias en la carga, ordenar criterios y mejorar la consistencia de la información. Entre otros aspectos, se aprueba un listado único de materiales constructivos y se contemplan lineamientos para situaciones particulares, como inmuebles bajo régimen de Propiedad Horizontal.

El proceso paso a paso

El trámite se realiza a través de los servicios de ATER dentro del portal de ARCA, con CUIT y Clave Fiscal. Para completarlo, el contribuyente debe:

Tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico (requisito obligatorio para operar y recibir comunicaciones vinculadas al trámite).

Ingresar a Servicios ATER y seleccionar CATASTRO.

Elegir la opción “Declará tu mejora”, completar los campos requeridos y generar la DDJJ.

Una vez finalizada la presentación, la mejora quedará registrada para su procesamiento y se verá reflejada en la próxima boleta del Impuesto Inmobiliario, en el apartado de metros construidos, de acuerdo con la incorporación de la información declarada.

Alcance del canal digital: cuándo corresponde y cuándo es presencial

El canal digital está habilitado específicamente para la incorporación de nuevas mejoras en terrenos registrados como baldíos, y también para la declaración de nuevas edificaciones en lotes que ya cuentan con construcciones previas. Es decir: está pensado para incorporar “lo nuevo” y actualizar la situación del inmueble cuando se agrega una mejora o una edificación adicional.

En cambio, cuando el trámite requiere modificar información ya existente – por ejemplo, ampliaciones que implican cambios sobre un polígono ya registrado – la gestión debe realizarse de manera presencial, ya que demanda una validación técnica específica según el procedimiento vigente.

En la web oficial de ATER está disponible toda la información vinculada a este nuevo procedimiento: https://www.ater.gob.ar/ater2/DeclaracionDeMejorasConstructivas.asp

Regularizar a tiempo evita contingencias